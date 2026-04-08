Θλίψη στο μπάσκετ, πέθανε ο Βουγιόσεβιτς

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς πέθανε σε ηλικία 67 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο του μπάσκετ και του αθλητισμού.

Πένθος για το μπάσκετ και γενικότερα για τον αθλητισμό και την προπονητική. Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στη Σερβία και το Μαυροβούνιο πέθανε μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού το 2025 στη Λευκορωσία και αντιμετώπιζε προβλήματα με τα νεφρά του.

Ο θρυλικός προπονητής της Παρτίζαν εισήχθη στο νοσοκομείο τον Μάρτιο του 2026, επειδή η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Είχε επίσης καρδιακά και πνευμονικά προβλήματα. Πέθανε σήμερα, Τετάρτη στο Βελιγράδι.

Οι τίτλοι της καριέρας του και η Παρτίζαν

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κέρδισε πέντε φορές την ABA League, δύο πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας, τρία πρωταθλήματα Σερβίας και Μαυροβουνίου, έξι πρωταθλήματα Σερβίας, δύο Κύπελλα Γιουγκοσλαβίας και δύο Κύπελλα Ραντίβοϊ Κόρατς.

Στην EuroLeague, οδήγησε την Παρτιζάν στην τρίτη θέση τη σεζόν 1987-88 και την πήγε στο Final Four το 2010, όπου ήταν μόλις λίγα δευτερόλεπτα μακριά από το να νικήσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, αλλά ο Τσίλντρες έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί επικράτησε η ελληνική ομάδα.

Αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς της EuroLeague για τη σεζόν 2008-09, όταν οδήγησε την Παρτιζάν στα προημιτελικά της EuroLeague για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Είχε την πιο επιτυχημένη θητεία στην Παρτιζάν από το 2001 έως το 2010, πριν φύγει για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Επέστρεψε στην Παρτιζάν το 2012 και ήταν προπονητής μέχρι το 2015. Προπόνησε επίσης τη Λιμόζ και ολοκλήρωσε την προπονητική του καριέρα στην Κλουζ της Ρουμανίας. Διετέλεσε επίσης προπονητής της Σερβίας και Μαυροβουνίου, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Έκατσε στον πάγκο των OKK Βελιγραδίου, Μλάντοστ , Οξιμέσα, Ερυθρού Αστέρα, Μπρέσια, Πιστόια, Πεζάρο, Ράντνιτσκι , ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Λιμόζ και Κλουζ.