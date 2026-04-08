H Ντουμπάι BC έκανε επιμέρους σκορ 38-12 στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε της Ζάλγκιρις με 77-65 στη Zalgirio Arena, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες της για την πρόκριση στο Play-In της EuroLeague.

O Nτάβις Μπέρτανς μιλώντας στο «BasketNews» αποκάλυψε την πρόθεση του να ολοκληρώσει την καριέρα του ως παίκτης της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αναλυτικά

«Εάν με ρωτούσατε πιθανότατα πριν δύο χρόνια, όταν είχα τελειώσει με το ΝΒΑ λάμβανα υπόψη μου όλες τις επιλογές που είχα μπροστά μου στην Ευρωλίγκα. Πήρα μια απόφαση να αγωνιστώ στο Ντουμπάι και να βοηθήσω στο να χτίσει μια ανταγωνιστική ομάδα, να τους βοηθήσω με την κουλτούρα μου στο μπάσκετ, με την εμπειρία που απέκτησα αγωνιζόμενος στην Ευρωλίγκα αλλά και το ΝΒΑ. Η οικογένειά μου πλέον ζει εδώ, αγαπά την πόλη, την ομάδα και έτσι πια είμαι πεπεισμένος ότι έχω λάβει την σωστή απόφαση», ανέφερε.



«Λοιπόν, νομίζω ότι είναι θέμα της ομάδας να κάνει γνωστή τη διάρκεια του συμβολαίου μου, αλλά αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι πως όταν έρθει η στιγμή τότε θα σταματήσω το μπάσκετ ως παίκτης της Ντουμπάι», είπε ολοκληρώνοντας.