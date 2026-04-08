Στο «Gazz Floor powered by Novibet» συζητήθηκε ο λόγος που η EuroLeague δεν επιλέγει να προβάλει όλους τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής την ίδια ώρα, σε αντίθεση με άλλα πρωταθλήματα.

Στο πλαίσιο της εκπομπής του Gazzetta «Gazz Floor powered by Novibet» τέθηκε στο πάνελ το ζήτημα της τελευταίας αγωνιστικής της EuroLeague όπου οι αναμετρήσεις δεν διεξάγονται την ίδια ώρα.

Σε αντίθεση με άλλα πρωταθλήματα που η τελευταία αγωνιστική διεξάγεται την ίδια ώρα για όλες τις ομάδες για λόγους αξιοπιστίας, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση δεν ακολουθεί τον ίδιο δρόμο.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο Αντώνης Καλκαβούρας, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ο Νίκος Παπαδογιάννης με την παρέα του Δημήτρη Κατσιώνη (Hoopfellas) συζήτησαν τη συγκεκριμένη πρακτική της λίγκας, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος επιλογής αντιπάλου από τις ομάδες που αναμένεται να βρίσκονται στα play offs.

Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίστηκε μία τέτοια πρακτική είναι πολύ εύκολο να φανεί σε έναν αγώνα μπάσκετ. Πάντως υπάρχουν σημαντικότεροι λόγοι που ενισχύουν το να παραμείνει η κατάσταση ως έχει, καθώς κανάλια που έχουν αναλάβει την κάλυψη της διοργάνωσης κι έχουν τα δικαιώματα δεν είναι δυνατόν να προβάλουν όλα τα ματς την ίδια ώρα, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί συγκεκριμένες τηλεοπτικές ζώνες για τις μέρες προβολής των αγώνων.