EuroLeague: Πού θα δείτε τα δύο τελευταία ματς της 36ης αγωνιστικής
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης των δύο τελευταίων παιχνιδιών της 36ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Μετά την πλούσια δράση της Τρίτης (07/04) στην πρώτη μέρα της 36ης αγωνιστικής της EuroLeague και τις νίκες του Παναθηναϊκού στη Βαρκελώνη και του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ απέναντι στη Ρεάλ, η αυλαία πέφτει με δύο τελευταία ματς.
Η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Παρτίζαν στις 20:30 με μετάδοση από το Novasports 5 και την ίδια ώρα η Μονακό φιλόνεί τη Βιλερμπάν στον μεταξύ τους «εμφύλιο» με μετάδοση από το Novasports 4.
