Παναθηναϊκός: Μέχρι που το παίρνει!

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τον Παναθηναϊκό AKTOR, που με την εμφάνιση του στο PALAU BLAUGRANA κόντρα στην Μπαρτσελόνα δείχνει ξεκάθαρα πως είναι ικανός να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague.

Όταν ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται όπως το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) στο PALAU BLAUGRANA με την Μπαρτσελόνα την οποία ισοπέδωσε (93-79) για την 36η αγωνιστική της Euroleague δεν έχει να φοβηθεί τίποτε και κανέναν! Παίζοντας για 35 και πλέον λεπτά ολοκληρωτικό μπάσκετ μοιάζει να μην έχει αντίπαλο και αναγκάζει με την άμυνα του και το συνολικό παιχνίδι του στις δυο πλευρές του παρκέ παίκτες μεγάλης κλάσης (Πάντερ, Κλάιμπερν και Σενγκέλια) να ασφυκτιούν και να μην έχουν λύση στα αδιέξοδα τους.

Με το μπάσκετ που κατέθεσε στο παρκέ η ομάδα του Έργκιν Άταμαν πρώτα υπέταξε τους Καταλανούς και στη συνέχεια έδιωξε τον κόσμο από το γήπεδο, καθώς οι φίλοι της Μπαρτσελόνα άρχισαν να αποχωρούν από το 29ο λεπτό (46-77)!

Οι «πράσινοι» φρόντισαν από τις πρώτες κιόλας επιθέσεις να βάλουν με τον ηρωϊκό Τζέριαν Γκραντ που αψήφισε το πρόβλημα στο χέρι και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του προπονητή τους δικούς τους κανόνες στο παιχνίδι. Πίεσαν πολύ στη μπάλα, από την πρώτη κιόλας πάσα, άπαντες ήταν συγκεντρωμένοι και μετά από 5 μαζεμένους πόντους στα πρώτα λεπτά του Κέβιν Πάντερ ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» αμυντικά για την ελληνική ομάδα εξουδετερώθηκε από την άμυνα.

Απομονώνοντας τον κορυφαίο σκόρερ της Μπαρτσελόνα τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο εύκολα, καθώς η άμυνα ήταν συμπαγής και στην επίθεση υπήρχε διάθεση για να τρέξει ο Παναθηναϊκός AKTOR στο ανοικτό γήπεδο και το έκανε με μεγάλη επιτυχία με μπροστάρη τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ήταν και συνολικά ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου για την ελληνική ομάδα και ο πλέον επιδραστικός.

Από τη στιγμή λοιπόν που οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν ήταν συγκεντρωμένοι (στο πρώτο 20λεπτο είχαν μόλις 2 λάθη), απέφυγαν τις βεβιασμένες επιλογές, δεν έκαναν λάθη παρότι πιέστηκαν αρκετά και έλεγξαν τον ρυθμό του αγώνα έβαλαν αυτόματα τους δικούς τους όρους.

Ακόμη και όταν στο ξεκίνημα του τρίτου 10λεπτου η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να «δείρει» με τον Τζόελ Πάρα θέλοντας να βγάλουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR από το δικό τους comfort zone δεν τα κατάφεραν, καθώς εκεί ο αρχηγός Κώστας Σλούκας με την ηγετική του φυσιογνωμία μοίρασε υποδειγματικά τη μπάλα και με πάσες «πάρε-βάλε» έδωσε το σύνθημα για ένα εκρηκτικό δεκάλεπτο που οι Καταλανοί δεν είχαν απαντήσεις και αποδέχθηκαν στωϊκά τη μοίρα τους.

Σ’ αυτό το σημείο κομβική ήταν η απόφαση του Τούρκου τεχνικού, ο οποίος βλέποντας να ασκείται μεγάλη πίεση στα γκαρντ από τον αντίπαλο δεν έδωσε τη μπάλα στον Κέντρικ Ναν, αλλά πήγε η μπάλα στα χέρια του Κώστα Σλούκα, ώστε να αποφασίσει εκείνος, δίνοντας παράλληλα την άνεση στον Αμερικανό γκαρντ να πάρει κάποια σουτ και να ευστοχήσει χωρίς να χρειαστεί να κουβαλήσει και τη μπάλα, ούτε να εκβιάσει προσπάθειες σπαταλώντας κατοχές.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εκείνος που κυριάρχησε στο παρκέ, αλλά τρομερή δουλειά έκαναν εκτός του Κώστα Σλούκα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Ματίας Λεσόρ. Όσο για τον Κέντρικ Ναν, δεν χρειάστηκε να ανεβάσει παραπάνω στροφές και πλέον εκείνος θα είναι ο σημαντικότερος ίσως παίκτης για τον επόμενο «τελικό» της ελληνικής ομάδας το βράδυ της Πέμπτης (9/4) στη Roig Arena με τη Βαλένθια.

Ως εκείνη τη στιγμή ο χρόνος που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR για να προετοιμαστούν είναι ελάχιστος, απέδειξαν για πολλοστή φορά πως όταν παίζουν με την «πλάτη στον τοίχο» βγάζουν τον καλύτερο τους εαυτό και με την εμφάνιση που πραγματοποίησαν στο PALAU BLAUGRANA μέχρι που παίρνουν το τρόπαιο. Για πολλούς μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά εάν αφιερώσει κανείς λίγο χρόνο και παρακολουθήσει ξανά το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, τότε θα αντιληφθεί πως η ομάδα του Έργκιν Άταμαν είναι ικανή για μεγάλα πράγματα.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.

