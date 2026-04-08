Παναθηναϊκός: Το ξέσπασμα του Γιαννακόπουλου με τραγούδια και υψωμένες γροθιές!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωτικές του εμφανίσεις σπάζοντας την... κατάρα κόντρα στην Μπαρτσελόνα επικρατώντας με 79-93 κι έτσι έκανε σημαντικό βήμα για την εξάδα της EuroLeague.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στη Βαρκελώνη για το κρίσιμο ματς του τριφυλλιού, έδωσε το «παρών» και στα αποδυτήρια της ομάδας πριν το τζάμπολ εμψυχώνοντας τους παίκτες, ενώ έζησε την αναμέτρηση με την ψυχή του.
Μάλιστα, στο τέλος πανηγύριζε έξαλλα και τραγουδούσε για τη νίκη του Παναθηναϊκού.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το... ζούσε έντονα στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μπαρτσελόνα— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.