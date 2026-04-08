Ο Παναθηναϊκός επικράτησε κόντρα στην Μπαρτσελόνα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγύρισε έξαλλα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωτικές του εμφανίσεις σπάζοντας την... κατάρα κόντρα στην Μπαρτσελόνα επικρατώντας με 79-93 κι έτσι έκανε σημαντικό βήμα για την εξάδα της EuroLeague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στη Βαρκελώνη για το κρίσιμο ματς του τριφυλλιού, έδωσε το «παρών» και στα αποδυτήρια της ομάδας πριν το τζάμπολ εμψυχώνοντας τους παίκτες, ενώ έζησε την αναμέτρηση με την ψυχή του.

Μάλιστα, στο τέλος πανηγύριζε έξαλλα και τραγουδούσε για τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta