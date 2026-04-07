Βεζένκοβ: «Είμαστε όλοι περήφανοι για τους αγώνες που έχει δώσει ο Ντόρσεϊ»

Ο Σάσα Βεζένκοβ σχολίασε την ασύλληπτη εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ξεκαθάρισε πως όλοι οφείλουν να είναι σταρ στον ρόλο τους.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε εμφατική νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρώτη θέση στην κατάταξη, με πρωταγωνιστές τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ. Ο Ντόρσεϊ σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 37 πόντους, ενώ ο Βεζένκοβ στάθηκε στην εντυπωσιακή απόδοση του συμπαίκτη του.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ δήλωσε στο flash interview μετά τη νίκη επί της «Βασίλισσας» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας: «Ο Ταβάρες έχει μεγάλα χέρια και πραγματικά είναι παντού, αλλά είμαι καλά. Κάναμε μια φανταστική επιθετικά εμφάνιση και ήμασταν καλοί αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να προσέχουμε με τη Χάποελ γιατί βλέπετε ότι η Euroleague είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη. Όλοι θέλουμε να παίζουμε με καλούς παίκτες.

Δεν θέλω να πω κάτι για τον Ντόρσσεϊ. Δουλεύει πολύ σκληρά κάθε μέρα, θέλει να είναι συνέχεια σταθερός, ειδικά μετά την περσινή σεζόν και τις δυσκολίες που πέρασε και με τους αγώνες που έδωσε με τον εαυτό του και όλοι είμαστε περήφανοι για αυτόν. Ωστόσο, είναι όλη η ομάδα. Πρέπει όλοι να είμαστε σταρς στους ρόλους μας. Το είχα πει και πριν από δυο - τρεις εβδομάδες. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και όλοι θέλουν να παίζουμε. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο καθένας. Σημασία έχουν μόνο οι νίκες. Είμαι εδώ 7-8 χρόνια και υπάρχουν χρονιές που τερματίζαμε πρώτοι και στο τέλος δεν καταφέρναμε τίποτα. Οπότε, δεν έχει σημασία αν είμαστε πρώτοι. Πρέπει να πάμε μέχρι το τέλος».