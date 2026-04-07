Ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο ο Ντόρσεϊ: «Είχαν κλείσει οι πόρτες στο πρόσωπό μου - Ευχαριστώ τον Βεζένκοβ»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στάθηκε στη δουλειά που έχει κάνει, ενώ αποθέωσε και τον Σάσα Βεζένκοβ μετά τη νίκη με τη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ με το επιβλητικό 102-85, ανέβηκε στο 24-12 και πλέον είναι ΜΟΝΟΣ πρώτος στην κορυφή της Euroleague. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εντυπωσιακός με 37 πόντους και 7 τρίποντα, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε για τη δικαίωση της δουλειάς του, αλλά και τον Σάσα Βεζένκοβ τονίζοντας πως είναι δύσκολο να τους σταματήσουν.



«Είναι μια απόδειξη της δουλειάς που έχω κάνει. Οι πόρτες είχαν κλείσει στο πρόσωπό μου, αλλά ο θεός με βοήθησε να ανοίξουν ξανά. Είναι μια δικαίωση για τη δουλειά μου και για την εμπιστοσύνη των συμπαικτών μου. Είμαι χαρούμενος που έσπασα το ρεκόρ μου. Δεν με ενδιαφέρουν όμως αυτά τα πράγματα στην τελική ανάλυση. Προσπάθησα να κρατήσω την υπόσχεση γιατί ο Σάσα με προκάλεσε και μου είπε 20, 30 ή 40. Συνεχίζω να έχω το κίνητρο να δουλεύω. Είναι υπέροχο να είμαι με τον Βεζένκοβ και είναι δύσκολο να μας σταματήσουν μαζί. Γινόμαστε και οι δύο καλύτεροι. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Δουλεύουμε σκληρά και του δίνω τα εύσημα γιατί με πιέζει και με κάνει καλύτερο», ανέφερε.