Ο Παναθηναϊκός παρέδωσε masterclass κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στη Βαρκελώνη.

O Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Palau Blaugrana από την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα θα παίξει τεράστιο ρόλο στο πλασάρισμα της ομάδας στην τελική κατάταξη, με το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας αυτή τη στιγμή να είναι στο 20-15.

Γι' αυτόν τον λόγο οι «πράσινοι» μπήκαν με το... μαχαίρι στα δόντια στην αναμέτρηση και κυριάρχησαν από το ξεκίνημα του ματς.

Εκπληκτικός ήταν ο Τσέντι Όσμαν σκοράροντας 12 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο σε 7 λεπτά που αγωνίστηκε, ενώ στη στατιστική του ημιχρόνου προσέφερε και 3 ριμπάουντ και μία ασίστ σε 15:28 που πάτησε παρκέ.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έλαμψε με τη σειρά του με 12 πόντους κι εκείνος και εντυπωσιακά τρίποντα (2/2), ενώ μάζεψε 4 ριμπάουντ κι έκανε κι ένα κλέψιμο σε 14:37 που αγωνίστηκε.

😤 Gotta skip a good shot for a better one#EveryGameMatters pic.twitter.com/euIQbbsqDS — EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2026

Συνολικά, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε ένα καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο έχοντας 71.4% από τα 6.75 με 5/7 τρίποντα, ενώ η αναλογία ασίστ λαθών με 12 πάσες για 2 λάθη ήταν καθοριστική στην εξέλιξη του ματς σε αυτό το διάστημα. Παράλληλα, το τριφύλλι είχε 0-4 πόντους στον αιφνιδιασμό και πήρε άλλους 7 από τα λάθη των Καταλανών (4).