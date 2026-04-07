Παναθηναϊκός: Με Γιαννακόπουλο στη Βαρκελώνη για το ματς
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Γιώργος Κούβαρης
O Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Παλάου Μπλαουγκράνα από την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική (07/04, 21:30), σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα ενδέχεται να παίξει τεράστιο ρόλο στο πλασάρισμα της ομάδας στην τελική κατάταξη, με το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας αυτή τη στιγμή να είναι στο 20-15.
Το «παρών» στο Palau Blaugrana αναμένεται να δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προκειμένου να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του και να τη στηρίξει στη σημαντική αυτή αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα «τελικού».
Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ βρίσκεται από σήμερα στη Βαρκελώνη και θα παρακολουθήσει το βραδινό ματς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.