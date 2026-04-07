Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στη Βαρκελώνη και αναμένεται να δώσει το «παρών» στο κρίσιμο ματς του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

O Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Παλάου Μπλαουγκράνα από την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική (07/04, 21:30), σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα ενδέχεται να παίξει τεράστιο ρόλο στο πλασάρισμα της ομάδας στην τελική κατάταξη, με το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας αυτή τη στιγμή να είναι στο 20-15.

Το «παρών» στο Palau Blaugrana αναμένεται να δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προκειμένου να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του και να τη στηρίξει στη σημαντική αυτή αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα «τελικού».

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ βρίσκεται από σήμερα στη Βαρκελώνη και θα παρακολουθήσει το βραδινό ματς.