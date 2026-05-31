Η Ζάλγκιρις «σκούπισε» τη Λιετκαμπέλις στη σειρά των ημιτελικών, επικρατώντας με 103-93 στο τρίτο παιχνίδι και εξασφαλίζοντας με συνοπτικές διαδικασίες την παρουσία της στους τελικούς του λιθουανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μασιούλις διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του και, παρότι οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μείνουν κοντά στο σκορ, δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά. Με αυτό το αποτέλεσμα η Ζάλγκιρις ολοκλήρωσε τη σειρά με 3-0 και συνεχίζει την πορεία της προς ακόμη έναν τίτλο.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μόουζες Ράιτ με 25 πόντους και πέντε ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Αζουόλας Τουμπέλις, ο οποίος πέτυχε double-double με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στους διψήφιους πρέπει να συμπεριληφθεί και ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 14 πόντους.

Για τη Λιετκαμπέλις, ο Κριστιάν Κουλαμάε ξεχώρισε με 22 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ενώ ο Ντανουσεβίτσιους πρόσθεσε 15 πόντους και έξι ριμπάουντ.

Πλέον, η Ζάλγκιρις περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Νεπτούνας - Γιουβέντους, με τη Νεπτούνας να βρίσκεται μία ανάσα από την πρόκριση έχοντας προβάδισμα 2-0 στη σειρά.

Τα δεκάλεπτα: 29-27, 56-47, 75-68, 103-93.