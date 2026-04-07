Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να εμψυχώσει τους παίκτες πριν το ματς με την Μπαρτσελόνα.

O Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Palau Blaugrana από την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική (07/04, 21:30), σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα ενδέχεται να παίξει τεράστιο ρόλο στο πλασάρισμα της ομάδας στην τελική κατάταξη, με το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας αυτή τη στιγμή να είναι στο 20-15.

Το «παρών» στο Palau Blaugrana έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προκειμένου να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του και να τη στηρίξει στη σημαντική αυτή αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα «τελικού».

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ δεν περιορίστηκε στην παρουσία του στο παρκέ, όπου χαιρέτησε έναν προς έναν όσους βρίσκονταν εκτός γραμμών από την αποστολή, αλλά πέρασε και στα αποδυτήρια, συμμετέχοντας στο καθιερωμένο τελετουργικό των παικτών του «τριφυλλιού».