Μπαρτσελόνα: Οριστικά χωρίς τον Σατοράνσκι με Παναθηναϊκό
Η Μπαρτσελόνα θα στερηθεί στο μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (7/4, 21:30) στη Βαρκελώνη για την 36η αγωνιστική της Euroleague τις υπηρεσίες του Τόμας Σατοράνσκι. Ο Τσέχος πλέι μέικερ που δεν αγωνίστηκε ούτε στο παιχνίδι του ισπανικού πρωταθλήματος με την Σαραγόσα, καθώς δεν αισθάνονταν καλά, έμεινε εκτός 12αδας από τον Τσάβι Πασκουάλ.
Ο Ισπανός τεχνικός είδε πως ο Σατοράνσκι δεν ήταν έτοιμος και προτίμησε να τον αφήσει εκτός, καθώς ήθελε όλοι οι παίκτες που θα έχει στη διάθεση του να είναι πανέτοιμοι για το μεγάλο παιχνίδι με την ελληνική ομάδα.
Αντίθετα, κανονικά είναι διαθέσιμος ο Γιάν Βέσελι, ο οποίος επίσης δεν έπαιξε με τη Σαραγόσα, καθώς είχε μια αδιαθεσία. Προτιμήθηκε να ξεκουραστεί και πλέον είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τους ψηλούς του Παναθηναϊκού AKTOR.
