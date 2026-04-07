Χεζόνια: «Απέρριψα το NBA πριν από τα play offs με τον Ολυμπιακό - Να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στη EuroLeague»

Ο Μάριο Χεζόνια τοποθετήθηκε για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και μίλησε τόσο για τις επαφές του με το NBA, αλλά και για τις ομάδες που θα έβαζε στη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15. LIVE από το Gazzetta) στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να εδραιωθούν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μάριο Χεζόνια μίλησε για την αναμέτρηση που ακολουθεί, αλλα και για τις δικές του επαφές με το NBA. Παράλληλα αναφέρθηκε και στο ποιες ομάδες θα πρόσθετε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά

Για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό: «Είναι κανονική περίοδος, αλλά τώρα είναι do or die. Όλοι παλεύουμε για τις πρώτες τέσσερις θέσεις, οπότε αυτά τα τρία παιχνίδια για εμάς είναι σαν τελικοί Final Four. Η νοοτροπία μας είναι να κερδίσουμε.

Είναι δύσκολο να κερδίσεις και στην έδρα σου, αλλά το κάνουμε, οπότε δεν είναι μεγάλο θέμα. Απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης πρέπει να είσαι πολύ συμπαγής, να προσέχεις την μπάλα και να είσαι εξαιρετικός αμυντικά, γιατί έχουν τεράστια επιθετική ποιότητα».

Για το τι κάνει το ΣΕΦ απαιτητική έδρα: «Είναι δύσκολο παντού φέτος. Το επίπεδο ανεβαίνει συνεχώς. Εκτός έδρας, με αυτούς τους φιλάθλους, έναν εξαιρετικό οργανισμό, σπουδαίο προπονητή και μεγάλους παίκτες, όλα αυτά μαζί κάνουν πολύ δύσκολο να τους κερδίσεις».

Για το ΝΒΑ: «Οι όροι ΝΒΑ out είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί. Πέρσι μάλιστα ανέβηκα στα γραφεία και το έκλεισα εγώ, γιατί υπήρχαν σοβαρά πράγματα ενόψει και δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα πριν από τα πλέι οφ με τον Ολυμπιακό».

Για το αν υπήρχε πραγματική πρόταση από το NBA πριν από εκείνη τη σειρά: «Απολύτως. Αγαπώ τη Μαδρίτη. Νοιάζομαι για την κληρονομιά της Ρεάλ και για την καριέρα μου. Νιώθω ότι σπουδαία πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν εδώ για μένα. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι με τον οργανισμό και την πόλη».

Για τα social media: «Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Προέρχομαι από ένα “τρελό” περιβάλλον, την Κροατία, όπου υπάρχουν συνέπειες αν πεις κάτι που δεν πρέπει. Προσπαθώ να είμαι εκεί για όλους, γιατί δεν μου αρέσει να κατηγορούν ανθρώπους που δεν φταίνε για ήττες. Αν κάποιος είναι τόσο γενναίος ή τόσο έξυπνος, ας με κάνει tag και να δούμε πώς θα πάει η συζήτηση».

Για τη νέα σεζόν στην Euroleague και ποιες ομάδες θα πρόσθετε: «Για μένα δεν υπάρχει κόπωση, αλλά καταλαβαίνω και σχεδόν συμφωνώ. Εγώ θα έβαζα 30 ομάδες στην Ευρώπη να παίζουν, να επιστρέψουν ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, η Γαλατασαράι, η Μπεσίκτας. Είναι πιο έξυπνο να μεγαλώσεις τη λίγκα ή να έχεις 16 ομάδες, τις κορυφαίες των κορυφαίων, και να ανεβάσεις ακόμη περισσότερο την ποιότητα; Η ποιότητα πάντως ανεβαίνει συνεχώς».