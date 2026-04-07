Παναθηναϊκό: Οι δύο «τελικοί» έως το τέλος της κανονικής περιόδου
Άλλα δύο παιχνίδια έμειναν έως και το τέλος της κανονικής περιόδου στην Euroleague.
Δύο παιχνίδια τα οποία ισοδυναμούν με «τελικούς» έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός έως και την ολοκλήρωση της regular season στην Euroleague.
Μετά και την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν σε 48 ώρες την Βαλένθια (9/4) στην ολοκαίνουργια «Roi Arena» και ρίχνουν την αυλαία στο «Telekon Center Athens» με τον αγώνα κόντρα στην Εφές (17/4).
Το πρόγραμμα
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- 38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
@Photo credits: eurokinissi
