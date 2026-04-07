Παναθηναϊκός: Νίκησε εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα μετά από 4.744 μέρες!
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βάλει τέλος σε ακόμη ένα «στοιχειωμένο» κεφάλαιο στη EuroLeague με... άρωμα Ισπανίας. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν κατάφερε να σπάσει και την τρίτη ισπανική «κατάρα», επικρατώντας εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα με 79-93 με ισοπεδοτικό μπάσκετ αφήνοντας πλέον πίσω της ένα απίστευτο αρνητικό σερί που κρατούσε δεκατρία χρόνια.
Για να βρει κανείς την τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού στη Βαρκελώνη, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω στον Απρίλιο του 2013. Τότε, στις 11/04, οι «πράσινοι» είχαν φύγει με το διπλό (65-66) χάρη στο εμβληματικό τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη μπροστά στον Νέιθαν Τζαγουάι, στο δεύτερο παιχνίδι των playoffs που έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων του τριφυλλιού.
Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν 4.744 ημέρες. 13 χρόνια γεμάτα αποτυχημένες προσπάθειες, δύσκολες βραδιές και ένα σερί που έμοιαζε ατελείωτο. Μέχρι που ήρθε αυτή η πολυπόθητη νίκη. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός «ξορκίζει» κακές παραδόσεις στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Η αρχή έγινε τη σεζόν 2023-24 στη Μαδρίτη, όταν έσπασε ένα αρνητικό σερί 12 ηττών σε διάστημα δέκα ετών απέναντι στη Ρεάλ.
Η συνέχεια δόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στη Βιτόρια, όταν επικράτησε της Μπασκόνια, βάζοντας τέλος σε ένα ακόμη αρνητικό streak που κρατούσε από το 2017 και περιελάμβανε επτά διαδοχικές ήττες.
Τώρ στη Βαρκελώνη, όπου ο Παναθηναϊκός μετρούσε 14 συνεχόμενες ήττες τα τελευταία 13 χρόνια με συνδετικό κρίκο του «τότε» και του «τώρα» τον Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος και τότε ήταν ο head coach της Μπαρτσελόνα, έσπασε ξανά την πολυσυζητημένη... κατάρα.
