Ολυμπιακός: «Ο Παναθηναϊκός γράφει στην καταγγελία κατά του Τζόουνς για προκλητικές χειρονομίες και ότι τόνιζε το μεσαίο του δάχτυλο»

Ο Ολυμπιακός μέσω ενημέρωσης έκανε γνωστή την καταγγελία του Παναθηναϊκού για τη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς παραθέτοντας παράλληλα βίντεο και φωτογραφικό υλικό.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν από το τέλος του τελευταίου ντέρμπι για την Stoiximan GBL και κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο του T-Center φάνηκε να κάνει μια χειρονομία στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα σχημάτισε το «W» με τα δάχτυλά του θέλοντας να αποτυπώσει τη λέξη «Win» η οποία σημαίνει νίκη την οποία σε εκείνο το χρονικό σημείο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κλειδώσει. Ο Ολυμπιακός μέσω ενημέρωσης έκανε γνωστή την καταγγελία του Παναθηναϊκού για τη χειρονομία του Αμερικανού σέντερ παραθέτοντας παράλληλα βίντεο και φωτογραφικό υλικό.

Aναλυτικά

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταιρικ Τζόουνς. Γράφεται στην καταγγελία: «Οι συνεχιζόμενες, προκλητικές χειρονομίες ήταν πολύ καλά μελετημένες, ώστε να προσομοιάζουν με κωλοδάχτυλο προς τον κόσμο. Περιπαιχτικά έπαιζε με τα δάχτυλα του τονίζοντας το μεσαίο, ενώ γελούσε και απευθυνόταν σε αυτούς».