Oλυμπιακός: Ο Τζόουνς θα υποβληθεί σε εξετάσεις
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 94-101, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε της 21 νίκες στη Stoiximan GBL, την ώρα που η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έκανε την 5η του ήττα του.
Ωστόσο, άτυχος για τους Πειραιώτες στάθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια 2:23 πριν το φινάλε της αναμέτρησης μετά από τράβηγμα που αισθάνθηκε στη γάμπα.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε πώς ο Αμερικανός σέντερ θα υποβληθεί αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Να σημειωθεί πώς ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στη Λυών την Παρασκευή (03/03, 21:00).
