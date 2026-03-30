Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα υποβληθεί σε εξετάσεις μετά το τράβηγμα που ένιωσε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 94-101, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε της 21 νίκες στη Stoiximan GBL, την ώρα που η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έκανε την 5η του ήττα του.

Ωστόσο, άτυχος για τους Πειραιώτες στάθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια 2:23 πριν το φινάλε της αναμέτρησης μετά από τράβηγμα που αισθάνθηκε στη γάμπα.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε πώς ο Αμερικανός σέντερ θα υποβληθεί αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Να σημειωθεί πώς ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στη Λυών την Παρασκευή (03/03, 21:00).