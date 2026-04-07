Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους της πρώτης μέρας για την 36η αγωνιστική της EuroLeague.

Η τελευταία «διπλή» αγωνιστική της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, με τη διοργανώτρια αρχή να κάνει γνωστό το ιατρικό δελτίο της πρώτης μέρας για την 36η αγωνιστική.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)

Για τον Ολυμπιακό μοναδικός απών ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ για τους Ισπανούς ο Αλμάνσα. Τελευταία στιγμή η απόφαση για Λάιλς και Πρόσιντα.

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός (21:30)

Για τον Παναθηναϊκό εκτός είναι οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ.

Για την Μπαρτσελόνα, εκτός βρίσκονται οι Λαπροβίτολα και Νιούνιες, αμφίβολοι οι Βέσελι και Σατοράνσκι.

Χάποελ - Φενέρμπαχτσε (19:00)

Γκινάτ και Ένις εκτός για τη Χάποελ, αμφίβολος ο Μίτσιτς.

Για τη Φενέρ, έξω οι Ντε Κολό και Μπανγκό, αμφίβολος ο Γιάντουνεν.

Ζάλγκιρις - Ντουμπάι BC (20:00)

Όλοι στη διάθεση του Τόμας Ματσιούλις για τη Ζάλγκιρις.

Μέισον και Τζαϊτέ έξω για την Ντουμπάι BC.

Ερυθρός Αστέρας - Παρί (21:00)

Κάαναν η μοναδική απουσία για τον Ερυθρό, αμφίβολοι οι Νταβιντόβατς και Μοτεγιούνας. Όλοι μέσα για την Παρί.

Μπασκόνα - Μακάμπι (22:00)

Σίμονς, Κούρουκς και Χάουαρντ αμφίβολοι για την Μπασκόνια, την ώρα που είναι εκτός ο Ντιόπ και ο Σεντεκέρσκις. Χωρίς Ντιόπ και Σεντεκέρσκις η Μακάμπι.

Βαλένθια - Αρμάνι (21:00)

Μπράουν, Ντάνστον και Φλακαντόρι εκτός για τους Ιταλούς, Ντε Λαρέα και Αροστέγκι έξω για τους Ισπανούς.

Βίρτους - Μπάγερν (21:30)

Παγιόλα και Βιλντόσα οι απουσίες της Βίρτους, Γιακουμπάιτις και Χάρις για την Μπάγερν. Αμφίβολοι για τους Γερμανούς οι Μάικ, Μπάλντουϊν και Γιόβιτς.