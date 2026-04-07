EuroLeague: Το ιατρικό δελτίο της πρώτης μέρας για την 36η αγωνιστική
Η τελευταία «διπλή» αγωνιστική της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, με τη διοργανώτρια αρχή να κάνει γνωστό το ιατρικό δελτίο της πρώτης μέρας για την 36η αγωνιστική.
- Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
Για τον Ολυμπιακό μοναδικός απών ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ για τους Ισπανούς ο Αλμάνσα. Τελευταία στιγμή η απόφαση για Λάιλς και Πρόσιντα.
- Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός (21:30)
Για τον Παναθηναϊκό εκτός είναι οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ.
Για την Μπαρτσελόνα, εκτός βρίσκονται οι Λαπροβίτολα και Νιούνιες, αμφίβολοι οι Βέσελι και Σατοράνσκι.
- Χάποελ - Φενέρμπαχτσε (19:00)
Γκινάτ και Ένις εκτός για τη Χάποελ, αμφίβολος ο Μίτσιτς.
Για τη Φενέρ, έξω οι Ντε Κολό και Μπανγκό, αμφίβολος ο Γιάντουνεν.
- Ζάλγκιρις - Ντουμπάι BC (20:00)
Όλοι στη διάθεση του Τόμας Ματσιούλις για τη Ζάλγκιρις.
Μέισον και Τζαϊτέ έξω για την Ντουμπάι BC.
- Ερυθρός Αστέρας - Παρί (21:00)
Κάαναν η μοναδική απουσία για τον Ερυθρό, αμφίβολοι οι Νταβιντόβατς και Μοτεγιούνας. Όλοι μέσα για την Παρί.
- Μπασκόνα - Μακάμπι (22:00)
Σίμονς, Κούρουκς και Χάουαρντ αμφίβολοι για την Μπασκόνια, την ώρα που είναι εκτός ο Ντιόπ και ο Σεντεκέρσκις. Χωρίς Ντιόπ και Σεντεκέρσκις η Μακάμπι.
- Βαλένθια - Αρμάνι (21:00)
Μπράουν, Ντάνστον και Φλακαντόρι εκτός για τους Ιταλούς, Ντε Λαρέα και Αροστέγκι έξω για τους Ισπανούς.
- Βίρτους - Μπάγερν (21:30)
Παγιόλα και Βιλντόσα οι απουσίες της Βίρτους, Γιακουμπάιτις και Χάρις για την Μπάγερν. Αμφίβολοι για τους Γερμανούς οι Μάικ, Μπάλντουϊν και Γιόβιτς.
