Το Μουντιάλ του 2026 πλησιάζει και σύμφωνα με δημοσιεύματα το θρυλικό «10» της Βραζιλίας θα κοσμεί τη φανέλα του Νεϊμάρ.

Άλλο ένα Μουντιάλ βρίσκεται πολύ κοντά στην πρώτη σέντρα, με τη Βραζιλία να είναι φυσικά ανάμεσα στα φαβορί για να κατακτήσει την κορυφή του κόσμου το 2026.

Οι πέντε φορές Παγκόσμιοι πρωταθλητές θα πάνε στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό με τον αέρα της εμπειρίας και της... φινέτσας του Κάρλο Αντσελότι, που αποφάσισε εν τέλει να πάρει στην αποστολή της Σελεσάο τον Νεϊμάρ.

Παρότι ο 34χρονος σταρ της Σάντος ταλαιπωρείται από οίδημα στη γάμπα, αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά, έχοντας φυσικά τη συμπαράσταση και τον σεβασμό των συμπαικτών του. Το τελευταίο δε προκύπτει και από μια είδηση που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, υπάρχει η αναφορά πως τόσο ο Βινίσιους Τζούνιορ όσο και ο Ραφίνια, τα δυο μεγάλα αστέρια της συγκεκριμένης ομάδας, κάνουν... πίσω και αφήνουν τη θρυλική φανέλα με το «10» στον Νεϊμάρ, ως ένδειξη σεβασμού αλλά και πίστης πως ο ίδιος (σσ Νεϊμάρ) θα τους οδηγήσει στο 6ο αστέρι.