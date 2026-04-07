Σύγκριση μεταξύ του Βασίλη Σπανούλη και του Κέντρικ Ναν έκανε ο Έρικ ΜακΚόλουμ στο podcast των Euroinsiders, όπου βρέθηκε καλεσμένος.

Συγκεκριμένα ο παίκτης της Γαλατασαράι στάθηκε στον τρόπο της αντιμετώπισης των Αμερικανών και των Ευρωπαίων στη EuroLeague, λέγοντας πως οι Ευρωπαίοι είναι ευνοημένοι.

Αναλυτικά όσα είπε ο ΜακΚόλουμ:

«Οι Ευρωπαίοι παίκτες μερικές φορές αντιμετωπίζονται διαφορετικά από εμάς. Νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε να παίρνουμε περισσότερο σεβασμό, περισσότερα βραβεία, περισσότερες διακρίσεις, αλλά το γεγονός ότι υπήρξαν ελάχιστοι Αμερικανοί MVP μέχρι πρόσφατα, ότι η πρώτη και η δεύτερη All-EuroLeague πεντάδα κυριαρχούνταν από ευρωπαϊκά ονόματα και ότι τα μεγαλύτερα συμβόλαια συνέχιζαν να πηγαίνουν κυρίως σε Ευρωπαίους, δείχνει πολλά»

Όταν ήρθα εγώ στην Ευρώπη, ήταν σαν να μπορούσαν οι Αμερικανοί να φτάσουν μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Αν όμως ήσουν Ευρωπαίος, υπήρχε άλλο επίπεδο αντιμετώπισης. Αν ο Κέντρικ Ναν έβγαινε εκεί έξω, με τα χρήματα που παίρνει, και σκόραρε 12 ή 13 πόντους ανά αγώνα, δεν θα έλεγες ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Σπανούλης όμως είχε μέσο όρο 13 πόντους στην καριέρα του και λέτε ότι είναι ένας από τους καλύτερους ever.

«Ο Σπανούλης έχει τι; Τρεις EuroLeague. Ο Κέντρικ έχει μία. Αν ο Κέντρικ είχε 12-13 πόντους μέσο όρο και έπαιρνε τρεις EuroLeague, εγγυώμαι ότι κανείς δεν θα έλεγε ότι είναι ο καλύτερος ever. Κανείς».