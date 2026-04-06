Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την προπόνηση του Παναθηναϊκού στη Βαρκελώνη με τη συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ με δεμένο χέρι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Μπαρτσελόνα (07/04, 21:30) για την 36η αγωνιστική της EuroLeague και τo Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας του Εργκίν Άταμαν στο Palau Blaugrana εν όψει της πολύ σημαντικής αναμέτρησης.

Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ στην αναμέτρηση, καθώς ο Αμερικάνος γκαρντ των «πρασίνων» ταλαιπωρείται από ρωγμώδες κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού. Ο Γκραντ, όχι μόνο ταξίδεψε κανονικά με την ομάδα, αλλά πήρε μέρος και στην προπόνηση του τριφυλλιού με δεμένο χέρι για να προστατευτεί.

Yπενθυμίζουμε ότι εκτός αποστολής έχουν μείνει οι Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Γιάννης Κουζέλογλου.

