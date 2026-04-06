Αναχωρεί για την Ισπανία ο Παναθηναϊκός ενόψει της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Έργκιν Άταμαν να έχει στη διάθεσή του 12 παίκτες.

Εκτός αποστολής έμειναν Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Γιάννης Κουζέλογλου, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ.

Θυμίζουμε ο Αμερικάνος γκαρντ των «πρασίνων» έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει πρώτα την Μπαρτσελόνα (07/04, 21:30) και στη συνέχεια τη Βαλένθια (09/04, 21:45) σε δύο πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις για την κατάταξή του στη βαθμολογία, οδεύοντας προς το φινάλε της regular season.

Αναλυτικά οι διαθέσιμοι του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέι-Ντέιβις, Κένεθ Φαρίντ, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, Τσέντι Όσμαν.