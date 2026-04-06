Πασκουάλ: «Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague, έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις»

Ο Τσάβι Πασκουάλ παλιός γνώριμος του Παναθηναϊκού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την παλιά του ομάδα ενόψει της αναμέτρησης των «πράσινων» με την Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Μπαρτσελόνα (07/04, 21:30) για την 36η αγωνιστική της EuroLeague με τον προπονητή των Καταλανών, Τσάβι Πασκουάλ, να μιλάει στα ισπανικά ΜΜΕ για τη σημαντική αναμέτρηση.

Αναλυτικά

«Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Είναι ένας σύλλογος με τον οποίο έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Είναι ξεκάθαρα σε ανοδική πορεία. Με την έλευση του Κέντρικ Ναν και την παρουσία του Ματίας Λεσόρ έχουν φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί επιθετικά για να τους αντιμετωπίσουμε.

Η EuroLeague είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, όλες οι ομάδες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όμως παίζουμε στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε γεμάτο γήπεδο και με τη βοήθεια των φιλάθλων θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες».