Πέτγουεϊ στο Gazzetta:«Να μην με αντιμετωπίζουν σαν τον Σπανούλη οι διαιτητές, αλλά όχι και σαν rookie» (vid)

Ένας παίκτης που αγαπήθηκε όσο οι λίγοι στην Ελλάδα, ο λόγος για τον Μπρεντ Πέτγουεϊ ο οποίος συνεχίζει να παίζει μπάσκετ στην ηλικία των 40 και αποκαλύπτει στο Gazzetta το παράπονό του.

Ο Πέτγουεϊ ζει και παίζει μπάσκετ στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο Creta Kings. Παρά τα 40 του χρόνια, η αγάπη που έχει για το άθλημα τον κάνουν να μην θέλει ακόμα να κρεμάσει τα παπούτσια του και βοηθήσει την ομάδα του να ανέβει κατηγορία.

«Το κίνητρό μου για να παίζω μπάσκετ ακόμα είναι επειδή αγαπώ το άθλημα, αγαπώ την κατηγορία. Και η ομάδα μου που είχα παίξει παλιότερα στην Ελλάδα είχε την ευκαιρία να ανέβει κατηγορία για ακόμη μια φορά. Και είπα φυσικά θα πάω να βοηθήσω να ανέβει κατηγορία. Αλλά δεν το απολαμβάνω».

Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ο Πέτγουεϊ δεν απολαμβάνει το άθλημα;

Ο ίδιος την Κυριακή (15/03) είχε ανεβάσει ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram και ανέφερε πως δεν έχει ίση αντιμετώπιση στην κατηγορία που αγωνίζεται. Συγκεκριμένα έκανε λόγο μέχρι και για ρατσιστική συμπεριφορά, καθώς δεν έβρισκε άλλο λόγο που εξηγούσε γιατί οι διαιτητές του συμπεριφέρονται έτσι.

«Την Κυριακή (15/03) έπαιζα στο κλειστό του Αγίου Δημητρίου με τον Αστέρα, χάσαμε. Ηταν ωραίο παιχνίδι, έπαιξαν καλά, αλλά εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα όταν το μπάσκετ που αγαπάω πολύ δεν είναι δίκαιο. Και όλα τα χρόνια για εμένα στο Ρέθυμνο δεν ήταν δίκαιο. Είμαι παίκτης που αγαπώ πολύ την Ελλάδα, το μπάσκετ, τα τραγούδια και την Κρήτη. Θέλω να βοηθήσω το Ρέθυμνο να ανέβει κατηγορία».

Το παράπονό του είναι μεγάλο για έναν παίκτη ο οποίος έχεις παίξει στην EuroLeague. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά πως τον αντιμετωπίζουν οι διαιτητές σαν να είναι 17 χρονών rookie.

«Όλα τα χρόνια τι έχω κάνει στους διαιτητές, γιατί με αντιμετωπίζουν με αυτό τον τρόπο, δεν ξέρω. Σαν να είμαι 17 χρονών rookie, που δεν παίρνει πολλά σφυρίγματα. Δεν λέω να έχω αντιμετώπιση σαν του Σπανούλη που κανείς δεν μπορεί να τον πιάσει, έχω όλο τον σεβασμό. Αλλά βλέπω πώς συμπεριφέρονται στους άλλους παίκτες από τις άλλες ομάδες. Σαν να είναι σταρς. Και 'γω δεν παίρνω τίποτα».

Αυτή η απορία του τον έκανε να κάνει δύο αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, όπου αναφέρεται στην ελληνική ομοσπονδία.

Ο ίδιος έκανε λόγο μέχρι και για ρατσιστική συμπεριφορά.

«Και αναρωτιέμαι αν είναι κάτι προσωπικό μαζί μου ή κάτι άλλο που ποτέ δεν έχω το έχω δει στην Ελλάδα ο τρόπος με τον οποίος οι διαιτητές που μιλάνε και εγώ τους απευθύνομαι πολύ ήρεμα.

Πάντα λένε κάτι. Αν διαμαρτυρηθώ για ένα φάουλ, συνήθως λένε "ναι, έχεις δίκιο". Στο ίδιο παιχνίδι αν ξανά γίνει κάτι, λένε πάλι "έχεις δίκιο". Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό 3-4 φορές σε ένα παιχνίδι και να λες ότι κάτι έχει αλλάξει αλλά στην πραγματικότητα να μην έχει αλλάξει τίποτα και κάθε μέρα να συμβαίνει το ίδιο. Αυτό μου δείχνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Από την πλευρά μου δεν συμφωνώ με αυτά».

🏀Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ έκανε μια... γρήγορη κουβέντα στην κάμερα του Gazzetta, μιλώντας για το κίνητρο του να παίζει στα 40α του, ενώ έδωσε και τις δικές του προβλέψεις για το φετινό Final Four στην Euroleague#OlympiacosBC #paobc pic.twitter.com/WmIymYfVbg — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 23, 2026

Οι αναρτήσεις του Πέτγουεϊ για τη διαιτησία και για τις καταστάσεις που βιώνει στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής που αγωνίζεται δεν σταμάτησαν εκεί. Συγκεκριμένα με νέα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έκανε λόγο για νέα «επίθεση».

Όσα ανέβασε ο Πέτγουεϊ το βράδυ της Κυριακής (05/04):

"Shoutout στους εργάτες που έπρεπε να έρθουν σήμερα απ’ όλες τις μέρες να τρυπάνε από το πρωί πριν το μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς".

"Shoutout σε έναν χρόνο γεμάτο προκατάληψη/ρατσιστικές μ@@@ες που επιτέλους με έκαναν να ξεσπάσω…"

"Να λέτε ευχαριστώ στην τύχη σας, καλύτερα να προσεύχεστε να μη αλλάξουν τα πράγματα του χρόνου… 40 χρονών και να αντιμετωπίζω τέτοιες μ@@@ς… δεν νομίζω να το άντεχε κανείς".

"Η ζωή μου, όχι η δική σας…"

Πέραν των αγωνιστικών ο Μπρεντ Πέτγουεϊ δεν παραβλέπει την επικαιρότητα και φυσικά παρακολουθεί EuroLeague.

Οι προβλέψεις του αλλάζουν καθημερινά, όμως η παντοτινή του αγάπη είναι μόνο μία. Και αυτή ο Ολυμπιακός.

«Η πρόβλεψή μου για το Final 4 αλλάζει καθημερινά. Σε κάθε παιχνίδι συμβαίνει κάτι τρελό και τώρα έχω τη Φενέρμπαχτσε, τον Ολυμπιακό για πάντα. Η 3η και η 4η ομάδα αλλάζει κάθε μέρα. Θα μπορούσε να είναι η Ρεάλ, ο Ερυθρός Αστέρας, ο Παναθηναϊκός φυσικά. Στον Ολυμπιακό αν είναι όλοι υγιείς, θα είναι μια σκληρή ομάδα».