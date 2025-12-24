Πέτγουεϊ: «Ο Ναν προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο!»

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ σχολίασε το αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Μόουζες Ράιτ, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ζάλγκιρις.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις για την 18η αγωνιστική της EuroLeague και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, παραμένοντας στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 12-6.

Οι «πράσινοι» πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Σορτς, Όσμαν και Ναν, επιστρέφοντας από το -14 και φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (2/1, 21:15).

Στα 6:11 για το φινάλε της δεύτερης περιόδου στη Zalgirio Arena, ο Κέντρικ Ναν έχασε τη μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, είδε τον Μόουζες Ράιτ να φεύγει στον αιφνιδιασμό και του έκανε σκληρό φάουλ. Ο Ράιτ προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ, με τους διαιτητές να χρεώνουν τον Ναν με αντιαθλητικό φάουλ για την ενέργειά του.

«Ο Κέντρικ Ναν είναι τόσο ταλαντούχος παίκτης, αλλά προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο! Δεν το καταλαβαίνω…» ανέφερε στο «X» ο Μπρεντ Πέτγουεϊ, ο οποίος συνεχίζει το μπάσκετ σε ηλικία 40 ετών, ενισχύοντας το Ρέθυμνο στη National League 2.