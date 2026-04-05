Στέλιος Τζούτζης στο Gazzetta: Από τα μονά με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο στην κορυφή του NCAA!

Η «σχέση ζωής» με τον coach Μπένετ, το «εργοστάσιο παικτών» και η πρόκληση του Liberty!

Το εθνικό πρωτάθλημα του 2019, ήταν σίγουρα κάτι μοναδικό. Από ‘κει και πέρα, ποια είναι τα παράσημα που κουβαλάς συνέχεια μαζί σου από αυτή την 6ετή διαδρομή;

«Τους τίτλους της κανονικής περιόδου σε μία περιφέρεια σαν την ACC και φυσικά τις σχέσεις ζωής που χτίσαμε μεταξύ μας οι προπονητές, αλλά και σαν staff με τα παιδιά, που θα μας ενώνουν για πάντα. Δεν είναι λίγο πράγμα να καταφέρνεις να εξελίξεις ταλέντα αλλά και χαρακτήρες και να μεταδώσεις τα εφόδια που τους έδωσαν την δυνατότητα να παίξουν στο ΝΒΑ και στο υψηλότερο της Ευρώπης. Καθώς επίσης και το ξεχωριστό προνόμιο του να έχουμε στείλει συνολικά 19 και 21 παίκτες στο draft και στο ΝΒΑ αντίστοιχα.»

Σε αυτή την 6ετία;

«Στα 15 χρόνια του coach Μπένετ (2009-2024)! Ποιον να πρωτοαναφέρω; Μιλάμε για τρομερούς παίκτες, όπως ο Τράβις Σκοτ (σ.σ.: έπαιξε κάποια χρόνια στο NBA και εν συνεχεία στην Βιλερμπάν), ο σουτέρ Τζο Χάρις (σ.σ.: έχει αποσυρθεί), ο Τζάστιν Άντερσον (σ.σ.: μετά από 7 χρόνια στο πρωτάθλημα, ήρθε στην Ευρώπη για την Μπαρτσελόνα, ενώ τώρα παίζει στην Ντουμπάι), o Μάλκολμ Μπρόγκντον (σ.σ.: rookie της χρονιάς το 2017 και καλύτερος 6ος παίκτης το 2023), o Ντέβον Χολ (έπαιξε έναν χρόνο στους Θάντερ και εδώ και 5 χρόνια παίζει στην Euroleague), o Κάιλ Γκάι (σ.σ.: έπαιξε στον Παναθηναϊκό), ο Μαριάλ Σαγιόκ (σ.σ: έναν χρόνο στους Σίξερς και μετέπειτα στην Euroleague με την Φενέρ και την Μακάμπι), ο Τάι Ζερόμ (σ.σ: διανύει τον 7ο χρόνο του στο ΝΒΑ), τον ΝτιΆντρε Χάντερ (σ.σ.: Χοκς, Καβαλίερς και Κινγκς), τον Τρέι Μέρφι (σ.σ.: Νιού Όρλεανς Πέλικανς) και τον Ράϊαν Νταν (σ.σ.: Φίνιξ Σανς), οι οποίοι έγιναν draft, αλλά και παιδιά που δεν έγιναν, αλλά κάνουν καριέρα, όπως ο Σαμ Χάουζερ των Σέλτικς, ο Τζέιμς Χαφ των Ιντιάνα Πέισερς, ο Άντονι Γκιλ των Ουίζαρντς, o Μαμαντί Ντιακιτέ, ο οποίος αγωνίστηκε στους Μπακς και τώρα παίζει στην Μπασκόνια και ο Ρίις Μπίκμαν που πέρασε από τους Νετς και τους Γουόριορς. Μιλάμε για πολύ σπάνια μονάδα παραγωγής παικτών!»

Αν κάποιος σε ρωτήσει τι είναι για σένα ο coach Τόνι Μπένετ;

«Ο απόλυτος winner! Αλλά ένας νικητής της ζωής, μέσα κι έξω από το γήπεδο κι ένας πραγματικός ηγέτης. Θυμάμαι τι είχε πει στην ομάδα αλλά και σε μένα προσωπικά, μετά από μία επώδυνη ήττα. “Δεν είμαστε losers, γιατί η αποτυχία δεν μας καθορίζει. Το ότι προπονούμε και παίζουμε μπάσκετ, είναι κομμάτι της ζωής μας, όμως, δεν αποτελεί αυτό που είμαστε πραγματικα!”. Την χρονιά πριν έρθω στην ομάδα και κατακτήσουμε τον τίτλο, το Βιρτζίνια ήταν no1 και αποκλείστηκε από το no16. Μετά που στεφθήκαμε πρωταθλητές, είχε πει το εξής, αναφερόμενος σε εκείνη την άσχημη εμπειρία: “Αν μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά την αντιξοότητα, θα σου αγοράσει εισιτήριο για ένα μέρος που θα μπορούσες να είχες πάει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, όχι όμως με τόσο γλυκό!”... Θα είμαι πάντα ευγνώμων στον coach Μπένετ για την ευκαιρία που μου έδωσε ώστε να γίνω μέλος του staff σε έναν τόσο μεγάλο εκπαιδευτικό και μπασκετικό οργανισμό, όπως το πανεπιστήμιο του Βιρτζίνια και να εργαστώ στο υψηλότερο επίπεδο του πρωταθλητισμού στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Πάνω απ' όλα θέλω, όμως, να τον ευχαριστήσω για όλα τα μαθήματα ζωής που με δίδαξε σε όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας μας.»

Η αποχώρησή σου, πέρυσι από το Βιρτζίνια, ήρθε κάποιους μήνες μετά την παραίτηση του coach Μπένετ. Τι συνέβη;

«Μετά από 15 χρόνια στον πάγκο των Καβαλίερς, θεώρησε ότι με όλες αυτές τις αλλαγές που συντελέστηκαν στο κολεγιακό μπάσκετ, δεν μπορούσε να συνεχίσει πηγαίνοντας κόντρα στις αρχές του. Δεν ήταν ενάντια στις πληρωμές των παικτών, αλλά στην ριζική δομική αλλαγή που έγινε. Γιατί επαναλαβάνω ότι ο coach Μπένετ δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος προπονητής μπάσκετ, αλλά ταυτόχρονα ένας μεγάλος δάσκαλος και ένας μέντορας της ίδιας της ζωής. Όλα αυτά που συνέβησαν με το transfer portal και τα απίστευτα χρήματα που διοχετεύονται μέσω του NIL, μείωσαν πολύ το ενδιαφέρον του και στην αρχή της περυσινής σεζόν, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να διασφαλίσει την δουλειά των συνεργατών του. Έτσι, την θέση του ανέλαβε ο πρώτος βοηθός του, σαν υπηρεσιακός προπονητής. Και μόλις τελείωσε η περυσινή χρονιά, αποχώρησα κι εγώ.»

Και από πέρυσι, επέστρεψες στο Liberty, απ' όπου ξεκίνησαν όλα όσον αφορά στο κολεγιακό πρωτάθλημα...

«Ακριβώς! Λόγω της προηγούμενης συνεργασίας με τον coach ΜακΚέι, ανέλαβα όλo το κομμάτι της άμυνας και ενώ εκτελώ χρέη και general manager, έχοντας την ευθύνη όλων των διαπραγματεύσεων με τους ατζέντηδες για την υπογραφή των παικτών και την διαχείριση του budget από το NIL. Στην εποχή που βρισκόμαστε όπου το κολεγιακό πρωτάθλημα έχει γίνει πλέον απόλυτα επαγγελματικό, το τηλέφωνο δεν σταματάει να χτυπάει. Το καλό είναι ότι η πρώτη μας σεζόν ήταν εξαιρετική και παρ' ότι τελικά δεν πήγαμε στο τελικό τουρνουά, κρατάμε ως παρακαταθήκη την κατάκτηση της πρωτιάς στην regular season, στην “Conference USA” (σ.σ: με ρεκόρ 17-3 στην συγκεκριμένη περιφέρεια, αλλά και ένα εκπληκτικό σερί 17 νικών στην κανονική περίοδο) και ήδη έχουμε αρχίσει την προετοιμασία για την επόμενη, ώστε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.»

Θα το πάρει φέτος ο Στογιάκοβιτς με το Ιλινόι;

«Μακάρι και θα ταξιδέψω με μεγάλη ανυπομονησία στην Ιντιανάπολις για το Final 4, όπου θα έχω την ευκαιρία να θυμηθώ τι είχε γίνει πριν 7 χρόνια! Γνωρίζω καλά τον Αντρέι και την οικογένειά του και μπορώ να σας πω ότι έχει κάνει τεράστια πρόοδο τα τρία τελευταία χρόνια που παίζει κολεγιακό μπάσκετ. Το Ιλινόι έχει πολύ γεμάτη ομάδα και από την αρχή πίστευα ότι μπορούσε να φτάσει μακριά. Εύχομαι να δούμε καλά παιχνίδια και εν συνεχεία να συνεχίσω με καλή ψυχολογία το ταξίδι μου με προορισμό το Μιλγουόκι. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή που τελειώνει η αγωνιστική σεζόν, προσπαθώ να επισκέπτομαι τον Γιάννη και τον Θανάση και να θυμόμαστε τα παλιά. Τότε που χανόταν η μπάλα στα μονά και δεν φεύγαμε από το ανοιχτό των Σεπολίων, αν δεν έκλεινε ο Δήμος τα φώτα. Κάποια στιγμή μετά τα μεσάνυχτα...»



