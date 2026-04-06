Σορτς: «Έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, να μείνουμε στο πλάνο και να κερδίσουμε στην Ισπανία»

Στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στάθηκε στις δηλώσεις του ο Τι Τζέι Σορτς, στην αναχώρηση του Παναθηναϊκού για Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για Ισπανία το πρωί της Μ.Δευτέρας ενόψει της διπλής αγωνιστικής με Μπαρτσελόνα (07/04, 21:30 LIVE από το GAZZETTA) και Βαλένθια (09/04, 21:45 LIVE από το Gazzetta), με τον Τι Τζέι Σορτς να πραγματοποιεί δηλώσεις και να αναφέρεται στις δύο αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα τόνισε πως πρέπει να μείνουν στο πλάνο, ενώ αναφέρθηκε και στην ήττα από τη Χάποελ, λέγοντας πως δεν έχουν χάσει την πίστη τους στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τι Τζέι Σορτς:

«Ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή που έρχεται στην Ισπανία. Πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στο πρώτο παιχνίδι να μην κοιτάμε την διπλή αγωνιστική. Θα είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα είναι καλή ομάδα με έμπειρους παίκτες με ταλέντο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μείνουμε στο πλάνο και να κερδίσουμε στην Ισπανία».

Για το αν είναι δύσκολη έδρα της Μπαρτσελόνα: «Ναι. Από την εμπειρία μου εκεί, έχουν πολύ καλό κόσμο που τους στηρίζει και παλεύουν όπως και εμείς για τα play-offs. Ξέρουμε θα είναι δύσκολο περιβάλλον, αλλά εστιάζουμε στην ομάδα μας και στο πώς θα πάρουμε τη νίκη».

Για το αν η ήττα από την Χάποελ έκανε να χάσουν την πίστη τους στην ομάδα: «Όχι δεν έχουμε χάσει καμία πίστη στην ομάδα. Ήμασταν αναστατωμένοι με τον τρόπο που χάθηκε το παιχνίδι. Κάποιες φορές συμβαίνει στο μπάσκετ, αλλά τώρα πρέπει να βρούμε τρόπο να ανακάμψουμε. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε τα καλά πράγματα που κάναμε στο παιχνίδι και να ξεχάσουμε τον τρόπο που τελειώσαμε το παιχνίδι και να έχουμε ένα καλύτερο 40λεπτο».