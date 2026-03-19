Zeljko: Βγήκε το video clip του Immune με τον Ομπράντοβιτς και τον Παππά (vid)

Εδώ και καιρό είναι γνωστό πως ο Immune κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του στις 6 Μάρτη, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο ράπερ που είναι γνωστός για την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό ταξίδεψε στο Βελιγράδι, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μάλιστα το video clip, έχει κομμάτια από αυτό το συναπάντημα.

Στο video clip εμφανίζεται και ο πρώην παίκτης των πράσινων, Νίκος Παππάς.

Ο τίτλος του κομματιού είναι «Zeljko» και ο Ζοτς κλέβει την παράσταση για άλλη μια φορά. Ο κορυφαίος και πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ αποτελεί πηγή έμπνευσης.



