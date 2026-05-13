Απίστευτο σκηνικό στο Αλ Νασρ-Αλ Χιλάλ: Οπαδοί «πιάστηκαν» στα χέρια μετά τη λήξη του αγώνα
Η Αλ Νασρ δεν κατάφερε να κερδίσει χθες (12/05) την Αλ Χιλάλ και να «σφραγίσει» και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1.
Το πραγματικό highlight της αναμέτρησης όμως, ήρθε μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, με το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, μια ομάδα οπαδών της Αλ Χιλάλ εισέβαλε στην VIP θύρα του γηπέδου που προοριζόταν για τους οπαδούς της Αλ Νασρ και άρχισε να τους επιτίθεται με τα πλαστικά κοντάρια από τις σημαίες με το έμβλημα του συλλόγου.
Σε απάντηση, οι οπαδοί της Αλ Νασρ που αρνήθηκαν να υποχωρήσουν, αντιμετώπισαν την πρόκληση κατά μέτωπο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάζουν χτυπήματα με τα κοντάρια σε μια χαοτική μάχη σώμα με σώμα. Εν τέλει οι οπαδοί των γηπεδούχων ήταν εκείνοι που αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, καθώς το αριθμητικό πλεονέκτημα ήταν στην πλευρά των φιλοξενούμενων.
🇸🇦 Saudi derbies are on another level.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026
Al-Nassr fans (the Cristiano Ronaldo side) stormed into Al-Hilal’s own VIP section during the match and started swinging sticks like it was a street fight.
Forget 90 minutes on the pitch, the real entertainment was in the stands.
Για την ιστορία η Αλ Νασρ προηγούνταν με 1-0 μέχρι το 98ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον τερματοφύλακα Μπέντο, να πετυχαίνει αυτογκόλ 10 δευτερόλεπτα πριν από το τελικό σφύριγμα.
Αυτή τη στιγμή, η Αλ Νασρ έχει 83 βαθμούς, ενώ η Αλ Χιλάλ βρίσκεται πίσω με 78 (με έναν αγώνα λιγότερο) και όπως όλα δείχνουν, τα πάντα θα κριθούν στη τελευταία αγωνιστική, αν καταφέρει το σύνολο του Σιμόνε Ιντζάγκι να κερδίσει το εξ αναβολής παιχνίδι του.
