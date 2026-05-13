Με παίκτες από την K21 θα παραταχθεί η Ιταλία στο φιλικό κόντρα στην Ελλάδα (7/6) στο Παγκρήτιο.

Όπως έγινε γνωστό από τον υπηρεσιακό τεχνικό των Ατζούρι, Σίλβιο Μπαλντίνι η Εθνική Ιταλίας θα αγωνιστεί με παίκτες της Κ21 στο φιλικό παιχνίδι με την Ελλάδα (7/6).

Σίγουρα το 2026 δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο για τους Ιταλούς αφού γνώρισαν την ήττα στη «ρώσικη» ρουλέτα των πενάλτι από την Βοσνία (4-1). Κάπως έτσι έμειναν εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη σερί φορά. Μετά από τον αποκλεισμό αυτό, ο Γκατούζο αποχώρησε από τα ηνία της ομάδας και η ιταλική ομοσπονδία ψάχνει τον διάδοχο του.

Υπηρεσιακός προπονητής ορίστηκε ο τεχνικός της εθνικής Ελπίδων, Σίλβιο Μπαλντίνι, ο οποίος έκανε γνωστό ότι θα χρησιμοποιήσει παίκτες από την Κ21 στα δύο φιλικά. Πρόκειται για τα ματς κόντρα στο Λουξεμβούργο (4/6) και στην Ελλάδα (7/6).

Χαρακτηριστικά ο Ιταλός κοουτς ανέφερε: «Όντας ο προπονητής της Κ21 της Ιταλίας και μετά από την παραίτηση του Γκατούζο, θα καλέσω μόνο παίκτες από την Κ21 της χώρας για τα φιλικά κόντρα σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Είναι μία πράξη λογικής και όχι θάρρους. Πρέπει να ξέρεις πώς να επιλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Τη στιγμή που μου έγινε η πρόταση, είπα στον πρόεδρο Γκραβίνα ότι Δέχομαι αλλά θα φέρω τους παίκτες από την Κ21. Θέλω να βελτιώσω τη δουλειά μου και επίσης να δείξω ποιά είναι αυτά τα παιδιά».

Να θυμίσουμε πως το φιλικό με την Ελλάδα στις 7 Ιουνίου θα λάβει τόπο στο Παγκρήτιο.

