Ντόρσεϊ-Μπαρτζώκας: Πώς σχολιάστηκε στο Gazz Floor by Novibet η έντονη στιγμή τους (vid)

Πώς σχολιάστηκε στο Gazz Floor by Novibet η έντονη στιγμή των Ντόρσεϊ-Μπαρτζώκα, στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν στη Λυών.

Περίπου 8' από το τέλος του ματς Βιλερμπάν-Ολυμπιακός, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέρασε στο ματς τον Φουρνιέ αντί του Ντόρσεϊ. Όταν ο τελευταίος κατευθύνθηκε για τον πάγκο είχε μια έντονη στιγμή με τον προπονητή του και φυσικά αυτό σχολιάστηκε και στo Gazz Floor by Novibet.

Στη χθεσινή εκπομπή ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Καλκαβούρας: «Βλέπουμε το σχόλιο ενός φίλου "Τάιλερ Ντόρσεϊ ολέ ολέ ολέ. Δεν ξέρουμε αν αναφέρεται σ' ένα conflict που φάνηκε κάποια στιγμή κατά την αποχώρηση του Ντόρσεϊ, που φάνηκε να ανταλλάσσει κάποιες στιγμές...».

Παπαδογιάννης: «Γιατί το λέμε στα ξένα; Είχαμε μία λογομαχία κανονικότατη. Εχω μία αλλεργία στους αμερικανισμούς - και θα την πληρώσει ο Τζιμ (Hoopfellas) που είναι επιρρεπής σ' αυτούς, αλλά έχει πάντα απαντήσεις... καλά δεν λέω;».

Hoopfellas: «Νίκο, μη το κάνεις γιατί θα σε βάλω στη θέση σου». (γέλια)

Παπαδογιάννης: «Θέλω να ψάλεις. Αυτό θέλω».

Hoopfellas: «Θα το κάνω όταν τελειώσει η σεζόν, μη φοβάσαι».

Παπαδογιάννης: «Θα ψάλλεις εμάς, όμως; Προτείνω στην τελευταία εκπομπή να ψάλλει ο ένας τον άλλον, να βγάλουμε από μέσα μας...».

Hoopfellas: «Είναι απειλή...».

Παπαδογιάννης: «Το στιγμιότυπο που είδαμε από το πλάνο των Γάλλων, έδειξε τον Μπαρτζώκα και τον Ντόρσεϊ να λογομαχούν».

Καλκαβούρας: «Εκεί το βλέπουμε παγωμένο».

Παπαδογιάννης: «Το είδαμε και ξεπάγωτο, θερμή - θερμή εικόνα. Γιατί ήταν αρκετά θερμό το ας πούμε επεισόδιο. Βέβαια, για να μην τρελαθούμε τώρα είναι απ' αυτά που γίνονται συχνά στη ζέση ενός αγώνα. Αυτό έγινε όταν αντικαταστάθηκε ο Ντόρσεϊ για να μπει ο Φουρνιέ για το τελευταίο 8λεπτο νομίζω. Το μόνο που θέλω να προσθέσω κι ανοίγω όλη αυτήν την κουβέντα είναι ότι δεν ξαναμπήκε ο Ντόρσεϊ».

Hoopfellas: «Δεν ξαναμπήκε, ναι».

Καλκαβούρας: «Ήταν στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου».

Παπαδογιάννης: «Δεν ήταν πρωτοφανές να τελειώνει με τον Φουρνιέ τα παιχνίδια ο Μπαρτζώκας, αλλά το προσθέτω σημειολογικά».

Σ' εκείνο το σημείο, ο Αντώνης Καλκαβούρας ζήτησε την άποψη του Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις κι ως παίκτης, μ' εκείνον να τονίζει:

«Εντάξει αγωνίστηκε και 15 λεπτά. Δηλαδή δεν αγωνίστηκε και 30'. Θεωρώ ότι ο Ντόρσεϊ από το ξεκίνημα της βραδιάς είχε έναν πολύ καλό ρυθμό. Όταν ξεκινάς έτσι έχεις τη ψυχολογία "μπορώ να βάλω 30- σήμερα"».

Καλκαβούρας: «Σωστά. Και τρία ασάλιωτα έβαλε».

Παπαπέτρου: «Κι όταν αυτό δεν συμβαίνει μπορεί να απογοητευτείς. Δεν ήταν κακός ο Ντόρσεϊ παρόλα αυτά. Νομίζω τελείωσε με 4/8 τρίποντα αν δεν κάνω λάθος».

Δείτε χαρακτηριστικά τι ειπώθηκε στο 37.50 του χθεσινού Gazz Floor by Novibet: