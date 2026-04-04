Ο Νέιτ Ρίβερς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 35ης αγωνιστικής της EuroLeague, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στη νίκη της Βαλένθια επί της Βίρτους Μπολόνια.

Με τον Νέιτ Ρίβερς να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι σημειώνοντας 33 πόντους ενώ είχε και 10 ριμπάουντ η Βαλένθια πέρασε... αέρα (94-81) από την έδρα της Βίρτους στη Μπολόνια, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Euroleague βοηθώντας παράλληλα την ομάδα του να «αγκαλιάσει» το πλεονέκτημα για τα playoffs.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αναδείχθηκε έτσι MVP της αγωνιστικής ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 33 πόντους σε μόλις 21:30 συμμετοχής, με απίθανα ποσοστά (7/8 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 4/5 βολές). Δεν έμεινε όμως μόνο στο σκοράρισμα, καθώς πρόσθεσε 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Παράλληλα, συγκέντρωσε και 44 βαθμούς στο PIR, επίδοση που τον έφερε στην κορυφή της αγωνιστικής και του χάρισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.