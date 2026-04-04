EuroLeague: MVP της 35ης αγωνιστικής ο Νέιτ Ρίβερς
Με τον Νέιτ Ρίβερς να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι σημειώνοντας 33 πόντους ενώ είχε και 10 ριμπάουντ η Βαλένθια πέρασε... αέρα (94-81) από την έδρα της Βίρτους στη Μπολόνια, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Euroleague βοηθώντας παράλληλα την ομάδα του να «αγκαλιάσει» το πλεονέκτημα για τα playoffs.
Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αναδείχθηκε έτσι MVP της αγωνιστικής ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 33 πόντους σε μόλις 21:30 συμμετοχής, με απίθανα ποσοστά (7/8 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 4/5 βολές). Δεν έμεινε όμως μόνο στο σκοράρισμα, καθώς πρόσθεσε 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Παράλληλα, συγκέντρωσε και 44 βαθμούς στο PIR, επίδοση που τον έφερε στην κορυφή της αγωνιστικής και του χάρισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.
Nathan Reuvers, a well-deserved MVP of Round 35, smashed three career highs.
