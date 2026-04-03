Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια 81-94: Σαρωτική με σούπερ Ρίβερς!

Γιάννης Πάλλας
Ο Ρίβερς
Η Βαλένθια με τον Νάθαν Ρίβερς να σταματάει στους 33 πόντους επικράτησε (94-81) της Βίρτους στη Μπολόνια για την 35η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Νάθαν Ρίβερς να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι σημειώνοντας 33 πόντους ενώ είχε και 10 ριμπάουντ η Βαλένθια πέρασε... αέρα (94-81) από την έδρα της Βίρτους στη Μπολόνια, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Euroleague και «αγκαλιάζει» το πλεονέκτημα για τα playoffs. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κοψίματα.

Από τη Βίρτους ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα.
Η Βαλένθια πλέον έχει ρεκόρ 22-13 στη Euroleague, ενώ η Βίρτους Μπολόνια έχει 13 νίκες και 22 ήττες στη διοργάνωση.

Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά η Βαλένθια είχε τον έλεγχο με τον Μπράνκου Μπάντιο και τον Νάθαν Ρίβερς που ήταν ασταμάτητος (20-22 στο 10’). Η Βίρτους Μπολόνια με τον Κάρσεν Έντουαρντς και τον Σαλιού Νιάνγκ να συνδράμει επιθετικά όπως και τον Άλεν Σμάιλαγκις έβγαλε αντίδραση και βρέθηκε στο +6 (39-33 στο 18’). Ωστόσο, με τον Ρίβερς και τον Μοντέρο η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μπόρεσε να φτάσει στο καλάθι και να κλείσει έχοντας ένα ισχνό προβάδισμα (43-44 στο 20’) το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, με το επιμέρους 20-27 η Βαλένθια διεύρυνε τη διαφορά, καθώς ο Νάθαν Ρίβερς ήταν ασταμάτητος (63-71 στο 30’). Μάλιστα, με την αρωγή των Μοντέρο και Μπάντιο μπόρεσε να συντηρήσει μια σημαντική διαφορά (72-82 στο 35.30’’) και να φτάσει εν τέλει στη νίκη που δίνει στην ισπανική ομάδα τη δυνατότητα να κάνει άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση του πλεονεκτήματος στα playoffs.

 

Την ίδια ώρα η Βίρτους με τον Νέναντ Γιακόβλιεβιτς που διαδέχθηκε τον Νέναντ Μάρκοβιτς στην άκρη του πάγκου δεν άλλαξε κάτι, καθώς συνέχισε να καταγράφει άλλη μια ήττα. Οι Ιταλοί κέρδισαν για τελευταία φορά στη Euroleague εντός έδρας τη Μπαρτσελόνα (85-80) για την 29η αγωνιστική της διοργάνωσης στις 25 Φεβρουαρίου. Έκτοτε μετρούν διαδοχικές ήττες από Ρεάλ Μαδρίτης, Παρτίζαν, Χάποελ Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Παρί και τώρα την Βαλένθια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-22, 43-44, 63-71, 81-94.

Ο MVP: Ο Νάθαν Ρίβερς τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους (4/5 ελεύθερες βολές, 7/8 δίποντα, 5/5 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 21:36 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 44 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 28:30 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το εντυπωσιακό 29 ασίστ για 9 μόλις λάθη της Βαλένθια εξηγεί την κυριαρχία της στη Μπολόνια.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βαλένθια επικράτησε εύκολα (103-94) της Βίρτους στην 2η αγωνιστική της Euroleague επί ισπανικού εδάφους.

Virtus BolognaFG2PT3PTFTREB
Coach: Nenad JakovljevicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
1L. Vildoza *20:0052/450%1/333.3%1/1100%0/00%0336303014
3C. Edwards *28:302611/1957.9%9/1275%2/728.6%2/2100%3034141123
7S. Niang *25:07125/862.5%5/862.5%0/00%2/2100%1670130014
9A. Smailagic04:1621/333.3%1/333.3%0/00%0/00%101001100
21D. Alston Jr. *20:00101/812.5%0/40%1/425%7/7100%112021016
23D. Hackett10:1510/10%0/10%0/00%1/250%000120000
24F. Ferrari17:4831/250%1/250%0/00%1/250%022000004
30M. Morgan19:1582/825%2/366.7%0/50%4/4100%0446210012
31A. Diarra09:2442/450%2/450%0/00%0/00%213001014
34K. Jallow08:2600/20%0/20%0/00%0/00%00000000-3
35M. Diouf *19:3162/366.7%2/366.7%0/00%2/2100%2681401216
45N. Akele17:2842/450%2/450%0/00%0/00%314030104
TOTAL200:008129/6643.9%25/4951.0%4/1723.5%19/2190.5%1525401818117597
Valencia BasketFG2PT3PTFTREB
Coach: Pedro MartinezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
0B. Badio18:44154/1040%2/540%2/540%5/683.3%1015300316
2J. Puerto14:1431/333.3%0/00%1/333.3%0/00%112310005
3N. Reuvers21:363312/1392.3%7/887.5%5/5100%4/580%37100111244
4J. Pradilla18:4952/450%2/2100%0/20%1/250%134323006
5S. De Larrea15:2662/633.3%0/10%2/540%0/00%022232013
7B. Key08:0700/10%0/00%0/10%0/00%000000010
8J. Montero *25:23115/1241.7%4/757.1%1/520%0/00%1238203018
10O. Moore *25:0873/742.9%3/560%0/20%1/333.3%000610119
12N. Sako *14:1063/3100%3/3100%0/00%0/00%325033016
13D. Thompson *21:0521/714.3%1/333.3%0/40%0/00%00021001-4
24M. Costello *17:1862/366.7%0/00%2/366.7%0/00%134020108
77Y. Sima00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL200:009435/6950.7%22/3464.7%13/3537.1%11/1668.8%1123342919965114
     

