Η Βαλένθια με τον Νάθαν Ρίβερς να σταματάει στους 33 πόντους επικράτησε (94-81) της Βίρτους στη Μπολόνια για την 35η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Νάθαν Ρίβερς να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι σημειώνοντας 33 πόντους ενώ είχε και 10 ριμπάουντ η Βαλένθια πέρασε... αέρα (94-81) από την έδρα της Βίρτους στη Μπολόνια, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Euroleague και «αγκαλιάζει» το πλεονέκτημα για τα playoffs. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κοψίματα.

Από τη Βίρτους ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα.

Η Βαλένθια πλέον έχει ρεκόρ 22-13 στη Euroleague, ενώ η Βίρτους Μπολόνια έχει 13 νίκες και 22 ήττες στη διοργάνωση.

Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά η Βαλένθια είχε τον έλεγχο με τον Μπράνκου Μπάντιο και τον Νάθαν Ρίβερς που ήταν ασταμάτητος (20-22 στο 10’). Η Βίρτους Μπολόνια με τον Κάρσεν Έντουαρντς και τον Σαλιού Νιάνγκ να συνδράμει επιθετικά όπως και τον Άλεν Σμάιλαγκις έβγαλε αντίδραση και βρέθηκε στο +6 (39-33 στο 18’). Ωστόσο, με τον Ρίβερς και τον Μοντέρο η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μπόρεσε να φτάσει στο καλάθι και να κλείσει έχοντας ένα ισχνό προβάδισμα (43-44 στο 20’) το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, με το επιμέρους 20-27 η Βαλένθια διεύρυνε τη διαφορά, καθώς ο Νάθαν Ρίβερς ήταν ασταμάτητος (63-71 στο 30’). Μάλιστα, με την αρωγή των Μοντέρο και Μπάντιο μπόρεσε να συντηρήσει μια σημαντική διαφορά (72-82 στο 35.30’’) και να φτάσει εν τέλει στη νίκη που δίνει στην ισπανική ομάδα τη δυνατότητα να κάνει άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση του πλεονεκτήματος στα playoffs.

Την ίδια ώρα η Βίρτους με τον Νέναντ Γιακόβλιεβιτς που διαδέχθηκε τον Νέναντ Μάρκοβιτς στην άκρη του πάγκου δεν άλλαξε κάτι, καθώς συνέχισε να καταγράφει άλλη μια ήττα. Οι Ιταλοί κέρδισαν για τελευταία φορά στη Euroleague εντός έδρας τη Μπαρτσελόνα (85-80) για την 29η αγωνιστική της διοργάνωσης στις 25 Φεβρουαρίου. Έκτοτε μετρούν διαδοχικές ήττες από Ρεάλ Μαδρίτης, Παρτίζαν, Χάποελ Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Παρί και τώρα την Βαλένθια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-22, 43-44, 63-71, 81-94.

Ο MVP: Ο Νάθαν Ρίβερς τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους (4/5 ελεύθερες βολές, 7/8 δίποντα, 5/5 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 21:36 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 44 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 28:30 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το εντυπωσιακό 29 ασίστ για 9 μόλις λάθη της Βαλένθια εξηγεί την κυριαρχία της στη Μπολόνια.



ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βαλένθια επικράτησε εύκολα (103-94) της Βίρτους στην 2η αγωνιστική της Euroleague επί ισπανικού εδάφους.

Virtus Bologna FG 2PT 3PT FT REB Coach: Nenad Jakovljevic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF # Players 1 L. Vildoza * 20:00 5 2/4 50% 1/3 33.3% 1/1 100% 0/0 0% 0 3 3 6 3 0 3 0 14 3 C. Edwards * 28:30 26 11/19 57.9% 9/12 75% 2/7 28.6% 2/2 100% 3 0 3 4 1 4 1 1 23 7 S. Niang * 25:07 12 5/8 62.5% 5/8 62.5% 0/0 0% 2/2 100% 1 6 7 0 1 3 0 0 14 9 A. Smailagic 04:16 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 1 0 0 21 D. Alston Jr. * 20:00 10 1/8 12.5% 0/4 0% 1/4 25% 7/7 100% 1 1 2 0 2 1 0 1 6 23 D. Hackett 10:15 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 24 F. Ferrari 17:48 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 30 M. Morgan 19:15 8 2/8 25% 2/3 66.7% 0/5 0% 4/4 100% 0 4 4 6 2 1 0 0 12 31 A. Diarra 09:24 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 1 4 34 K. Jallow 08:26 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 35 M. Diouf * 19:31 6 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 2/2 100% 2 6 8 1 4 0 1 2 16 45 N. Akele 17:28 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 0 3 0 1 0 4 TOTAL 200:00 81 29/66 43.9% 25/49 51.0% 4/17 23.5% 19/21 90.5% 15 25 40 18 18 11 7 5 97