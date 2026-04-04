Ντόντα Χολ: Όταν δεν χρειάζεσαι την μπάλα για να κυριαρχήσεις

Ο ρόλος του Αμερικανού σέντερ του Ολυμπιακού ως finisher και rim protector μέσα σε ένα σύστημα που μεγιστοποιεί την αξία του και ο ίδιος κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του.

Προφανώς και ο Σάσα Βεζένκοβ με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι οι πλέον επιδραστικοί παίκτες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ωστόσο η παρουσία του Ντόντα Χολ τον τελευταίο καιρό δίνει άλλη διάσταση και αποτελεί τον «καταλύτη» και ισορροπιστή στο παιχνίδι της ομάδας κοντά στο καλάθι. Φάνηκε αυτό άλλωστε στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία για την 35η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ντόντα Χολ δεν είναι ο παίκτης που θα «γεμίσει» με πόντους τη στατιστική του σ’ ένα παιχνίδι (μπορεί κάποιες φορές να το κάνει κι αυτό), ούτε είναι ο σέντερ που θα παίξει με πλάτη, πολύ δε περισσότερο δεν είναι εκείνος που θα πάρει κρίσιμες μπάλες στο post. Κι όμως, η παρουσία του στον Ολυμπιακό επηρεάζει άμεσα και ουσιαστικά τη λειτουργία της ομάδας, κυρίως μέσα από την αποδοτικότητα και τον ρόλο του στο σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Με 7 πόντους μέσο όρο σε 15:48 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα και το εντυπωσιακό 76.6% στα δίποντα, ο Αμερικανός σέντερ αποτελεί έναν από τους πιο efficient finishers στη Euroleague. Το πιο σημαντικό, όμως, δεν είναι το ποσοστό του, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει τις επιθέσεις του. Με μόλις 107 προσπάθειες σε 30 αγώνες (περίπου 3.5 ανά παιχνίδι), λειτουργεί αποκλειστικά ως play finisher. Δεν δημιουργεί για τον εαυτό του, δεν παίρνει δύσκολες προσπάθειες και σχεδόν όλες οι εκτελέσεις του προέρχονται από pick n’ roll, cuts ή δεύτερες ευκαιρίες.

Αυτό το προφίλ τον καθιστά ιδανικό για ένα δομημένο επιθετικό σύστημα, όπως είναι αυτό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Ντόντα Χολ δεν «απορροφά» πολλές κατοχές, αλλά βελτιώνει την αποδοτικότητα των υπολοίπων παικτών. Το κάθετο παιχνίδι του στη ρακέτα ανοίγει χώρους για τους γκαρντ, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες εκτέλεσης, αυξάνοντας την καλή ροή του παιχνιδιού της ομάδας. Γι’ αυτό και ο ίδιος πολλές φορές ολοκληρώνει τους αγώνες χωρίς να αστοχήσει εντός παιδιάς!

Παράλληλα, η συνεισφορά του δεν περιορίζεται μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Με 0.9 τάπες σε λιγότερο από 16 λεπτά συμμετοχής (αναλογία που ξεπερνά τις 2 τάπες ανά 36 λεπτά), λειτουργεί ως δυναμικός weak side rim protector. Δεν είναι ο παραδοσιακός «βαρύς» σέντερ που προστατεύει τη ρακέτα μέσω θέσης, αλλά ένας εκρηκτικός αμυντικός, «αέρινος» που καλύπτει χώρους, διορθώνει λάθη και επηρεάζει επιθέσεις χωρίς απαραίτητα να καταγράφεται πάντα στη στατιστική όλη η δουλειά του. Ενδεικτικό είναι ότι δέχεται ελάχιστες τάπες (μόλις 3 συνολικά), στοιχείο που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι.

Όσον αφορά τα ριμπάουντ, ο Ντόντα Χολ μαζεύει 4.7 ανά αγώνα, αριθμός που είναι πολύ σημαντικός για το διάστημα που βρίσκεται στο παρκέ. Δεν βασίζεται στη δύναμη ή στο positioning, αλλά στην ενέργεια και την αθλητικότητά του, ειδικά στα επιθετικά ριμπάουντ, όπου δημιουργεί πολύτιμες δεύτερες κατοχές.

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού δεν επηρεάζει το παιχνίδι μέσω της ποσότητας των επιθετικών ενεργειών του, αλλά μέσω της ποιότητάς τους. Με ελάχιστα λάθη (μόλις 0.5 ανά αγώνα), υψηλά ποσοστά ευστοχίας και σημαντική αμυντική παρουσία, αποτελεί έναν high-impact role player που ανεβάζει το συνολικό επίπεδο της ομάδας χωρίς να απαιτεί μπάλες!

Σε ένα ρόστερ που διαθέτει και στη γραμμή των ψηλών βάθος και ποιότητα, ο Ντόντα Χολ, προσφέρει κάτι διαφορετικό. Ταχύτητα, ενέργεια και κάθετο παιχνίδι στη ρακέτα. Και εν τέλει αυτός είναι και ο λόγος που η επιρροή του ξεπερνά κατά πολύ τους αριθμούς του. Δεν είναι ο παίκτης που θα ξεχωρίσει πάντα, αλλά εκείνος που κάνει όλους τους υπόλοιπους να φαίνονται καλύτεροι.