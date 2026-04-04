Ο Ντόντα Χολ έκανε τη διαφορά κόντρα στη Βιλερμπάν παίρνοντας την ομάδα του πάνω του στο κρίσιμο 0-9 σερί της τέταρτης περιόδου και όλα αυτά με τη δύναμη που του έδωσε η απώλεια του πατέρα του το 2010.

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν, ο Ντόντα Χολ αναδείχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα της νίκης των «ερυθρόλευκων» (74-82).

Ο Αμερικανός σέντερ από την Αλαμπάμα με διαβατήριο από το Αζερμπαϊτζάν αγωνίστηκε για 21:15 λεπτά μετρώντας συνολικά 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και αλάνθαστη παρουσία από τη γραμμή των βολών (6/6) και των δίποντων (4/4). Ο Χολ αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος των πιο αποτελεσματικών πεντάδων της αναμέτρησης σύμφωνα με το Hudl Instat, ειδικά αυτής που καθάρισε το παιχνίδι στην αρχή της τέταρτης περιόδου με το σερί 9 αναπάντητων πόντων που έτρεξε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για να... καθαρίσει το ματς.

Η πεντάδα Βεζένκοβ – Μόρις – Χολ – Φουρνιέ – Γουορντ ήταν από τις πιο θετικές σε δείκτη +/- (6)στο παρκέ, ενώ η παρουσία του Χολ συνέβαλε και στην υψηλή παραγωγικότητα στις ασίστ. Με τον Ντόντα στο παρκέ, ο Ολυμπιακός ήταν μέγιστα αποδοτικός στο παιχνίδι δημιουργίας με 13 από τις 24 συνολικά ασίστ της ομάδας, συνδέοντας εντυπωσιακά τις πάσες του Φουρνιέ με τα καρφώματά του και την κινητικότητα των συμπαικτών του.

Παράλληλα, άλλες πεντάδες με τον Χολ στο παρκέ έφεραν θετικό δείκτη +/- (+5, +2), ενώ η ομάδα παρουσίασε συνολική αποτελεσματικότητα στα σουτ πάνω από 50% και σημαντική κυριαρχία στο transition παιχνίδι, στοιχείο που οδήγησε στον έλεγχο του ματς στο κρίσιμο 0-9 σερί στην αρχή της τέταρτης περιόδου (58-70, 32’), όταν ο Ολυμπιακός απέκτησε το προβάδισμα που ουσιαστικά καθάρισε το ματς με 7 λεπτά να απομένουν.

«Ξέρω τον ρόλο μου και τι πρέπει να κάνω. Μπαίνω με την ίδια νοοτροπία κάθε μέρα. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, που τον έχασα το 2010, πάντα με πίεζαν πνευματικά να συνεχίζω. Έτσι είμαι πάντα έτοιμος όταν ο κόουτς φωνάζει το όνομά μου. Και ακόμη όταν δεν πατώ στο παρκέ, είμαι εκεί για τους συμπαίκτες μου», τόνισε ο Χολ, δείχνοντας πως η νοοτροπία του δεν είναι προϊόν στιγμιαίας φόρμας, αλλά προέρχεται από μία προσωπική ιστορία που τον έχει σημαδέψει.

Το τραγικό συμβάν που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του

Όταν ο Χολ μεγάλωνε στο μικρό Λούβερν της Αλαμπάμα, δεν φανταζόταν καν ότι το μπάσκετ θα γινόταν η ζωή του. Το αγαπημένο του άθλημα ήταν το μπέιζμπολ, αλλά η μοίρα άλλαξε την πορεία του δραματικά. Το 2010, σε ηλικία μόλις 13 ετών, έχασε τον πατέρα του, τον Ντόναλντ, από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του στο γυμνάσιο βρισκόμενος στην εξέδρα. Ήταν ένα γεγονός που άλλαξε για πάντα την οπτική του για τη ζωή και τον αθλητισμό.

Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξη του ότι, πριν από τον θάνατο του πατέρα του, το μπάσκετ δεν υπήρχε στο προσκήνιο, ούτε ήταν κάτι με το οποίο είχε στόχο να ασχοληθεί σοβαρά. Μετά το 2010, ολόκληρη η στάση ζωής του άλλαξε. Το μπάσκετ έγινε το μόνο που υπήρχε για εκείνον φτάνοντας να περνάει 6–7 ώρες από τη μέρα του κάνοντας προπόνηση νιώθοντας βαθιά την ανάγκη να τιμήσει την κληρονομιά του πατέρα του.

Η προσωπική του τραγωδία εξηγεί πλήρως την πειθαρχία, την αφοσίωση και τη νοοτροπία νικητή που φέρνει ο Χολ κάθε φορά που πατάει στο παρκέ ειδικά τώρα που πραγματοποιεί την άνοδό του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο ματς με τη Βιλερμπάν, η απόδοσή του ήταν καθοριστική. Ένας σιωπηλός ηγέτης που, χωρίς να κάνει θόρυβο, παίρνει το παιχνίδι πάνω του όταν η ομάδα τον χρειάζεται περισσότερο.