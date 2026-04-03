Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα ζόρικο παιχνίδι, πήρε τη νίκη απέναντισ τη Βιλερμπάν με 74-82 και για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν πάτησε στην κορυφή της κατάταξης στην EuroLeague!

Μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 23-12, και βρίσκεται παρέα με τη Φενέρ στην κορυφή της κατάταξης, γεγονός που τον φέρνει όλο και πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της τετράδας.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάντως απέναντι στη Βιλερμπάν, με ένα άγγιγμα στο γκάζι στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου και ένα τρίποντο του Φουρνιέ την ώρα της αντεπίθεσης της Βιλερμπάν να είναι αρκετά για να τελειώσουν την υπόθεση νίκη.

Βιλερμπάν - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε με 3/3 τρίποντα και ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς τα ηνία (3/9, 2'). όμως η Βιλερμπάν βρήκε λύσεις και μείωσε. Ο Βεζένκοβ μπήκε κι εκείνος στην εξίσωση του σκορ και ο Ολυμπιακός ξέφυγε ξανά με 9-16 (5'), όμως η Βιλερμπάν, κυρίως χάρη στον Ερτέλ και τον Χάριστον, βρήκε τρόπο να επιστρέψει και να κλείσει το δεκάλεπτο στο 24-27.

Με τρίποντο του Χάρισον η Βιλερμπάν βρέθηκε μπροστά (27-25, 10'), με την Βιλερμπάν να βρίσκει λύσεις και να κάνει... θριλεράκι το ματς, καθώς οι δύο ομάδες συμπορεύονταν μέχρι στο 14' (34-35). Εκεί, ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει, καθώς ένα σερί 0-9 ήταν αρκετό για να κάνει το σκορ 34-45 στο 17'. Εν τέλει το ημίχρονο έκλεισε με το σκορ στο 39-47.

Ο Μιλουτίνφο ήλεγχε τα πάντα σε επίθεση και άμυνα και ο Ολυμπιακός κράτησε το προβάδισμα σε διψήφια τιμή, έχοντας τον έλεγχο (46-56, 24'). Κάπου εκεί οι Πειραιώτες... σταμάτησαν να παίζουν. Για 3' περίπου ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς σκορ και η Βιλερμπάν μείωσε στους 4 (52-56, 27'), ενώ δεν σταμάτησε εκεί, με το τέλος του δεκαλέπτου να βρίσκει τον Ολυμπιακό με προβάδισμα μόλις 3 πόντων (58-61).

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο με σερί 0-9, για να αποκαταστήσει την τάξη (58-70, 32'). Ουσιαστικά οι Πειραιώτες δεν είχαν πρόβλημα στη συνέχεια, παρότι η Βιλερμπάν έδειχνε αντίδραση και μείωσε ακόμη και στους 5 (73-78, 37'), καθώς η προσωπικότητα των παικτών του ήταν αρκετή για να προχωρήσει. Τελικό σκορ 74-82 και νίκη για τον Ολυμπιακό. ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Η ποιότητά του είναι τέτοια που δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Όσο και να προσπάθησε η Βιλέρμπάν, 1-2 λεπτά μπάσκετ ήταν αρκετά για τον Ολυμπιακό προκειμένου να ξεφύγει.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο … Σάσα Βεζένκοβ, που με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ό,τι καλύτερο είχε ο Ολυμπιακός στο παρκέ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ … Ο Χολ με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Μιλουτίνοφ με 10 και 9 και ο Ντόρσεϊ με 13 και 4 τρίποντα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ντέιβιντ Λάιτι μπορεί να είναι ο πιο μπαρουτοκαπνισμένος παίκτης της Βιλερμπάν, όμως η άμυνα του Ολυμπιακού... δεν τον κατάλαβε.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ. .. Εξαιρετικός ο Αζινσά με 17 πόντους κει 5 τρίποντα.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με το επιβλητικό 107-84 στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 39-47, 58-61, 74-82.

LDLC ASVEL Villeurbanne

Head coach: Pierric Poupet # Player MIN PTS 2FG 3FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK F BLK A PF RF PIR +/- 00 P. Eboua * 11:18 3 0/3 1/3 0/0 1 3 4 1 0 0 0 0 5 1 -1 -10 1 Z. Seljaas 16:51 3 0/0 1/4 0/0 3 1 4 1 0 0 0 0 5 1 1 +12 2 A. Atamna 13:14 1 0/0 0/2 1/2 1 1 2 1 0 2 0 0 2 2 -1 +1 3 S. Harrison * 21:17 9 3/6 1/2 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 3 10 -14 6 B. Angola * 23:43 14 2/3 1/4 7/7 0 2 2 2 3 3 0 0 3 5 16 -3 7 T. Heurtel 21:18 8 1/3 2/4 0/0 0 0 0 9 0 1 0 1 1 2 12 -2 8 M. Ajinca * 22:35 17 1/1 5/10 0/0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 14 -4 10 B. Massa 14:02 6 3/7 0/0 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 4 -7 23 D. Lighty 11:13 5 1/1 1/3 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 2 -8 24 M. Ndiaye 22:29 8 4/6 0/4 0/0 1 2 3 3 3 0 2 0 1 0 12 +9 32 B. Vautier * 08:25 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -4 94 A. Traore 13:35 0 0/2 0/1 0/0 2 4 6 1 0 1 0 0 4 0 -1 -10 TOTAL 200:00 74 15/33 12/37 8/9 12 18 30 22 10 10 2 1 27 14 70 -40