Είναι όμορφα στην κορυφή, αλλά πιο όμορφη είναι η κορυφή του Μαΐου!

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό που απολαμβάνει την κορυφή της κατάταξης, όμως η μόνη κορυφή που τον ενδιαφέρει πραγματικά είναι αυτή του Μαΐου στο FInal Four...

Ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, δεν εντυπωσίασε απέναντι στη Βιλερμπάν. Από την άλλη όμως, δεν έχει και καμία απολύτως σημασία.

Η ομάδα του Πειραιά πήρε το ζητούμενο, το οποίο δεν ήταν άλλο από τη νίκη. Αυτό ήταν το μοναδικό που είχε σημασία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του.

Ναι, στην επίθεση ο Ολυμπιακός έκανε ΠΟΛΛΑ λάθη. Ναι, πολλοί παίκτες βρέθηκαν μακριά από τον καλό τους εαυτό. Όμως, όπως γράψαμε και στο match report, ο Ολυμπιακός είχε τόσο μεγάλη ποιότητα, που δεν γινόταν να χάσει αυτό το ματς. Και αυτό φάνηκε στα σουτ του Φουρνιέ και του Βεζένκοβ στο φινάλε του αγώνα, γιατί όταν τα πράγματα έγιναν δύσκολα, τότε οι δύο σταρ της ομάδας του Πειραιά είχαν την προσωπικότητα και το ταλέντο να βγουν μπροστά και να κάνουν τη δουλειά τους.

Κι ας ήταν κακός νωρίτερα ο Φουρνιέ, κι ας μην είχε βρει σκορ για αρκετά λεπτά Βεζένκοβ. Σημασία έχει οι μεγάλοι παίκτες να μιλούν στο φινάλε. Κι εκεί ο Ολυμπιακός είχε τους σταρ του έτοιμους να πάρουν την ευθύνη. Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη, την κρατάει και απολαμβάνει τη θέα από την κορυφή.

Πλέον, στην 35η αγωνιστική, ξέρουμε ποια ομάδα έχει δυνατότητες, ποια παίζει καλό μπάσκετ και ποια όχι. Όμως μια κακή σου στιγμή μπορεί να σου κοστίσει μια νίκη που σε αυτό το σημείο ισοδυναμεί με χρυσάφι. Ή μάλλον, με μια… κορυφή.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε βρεθεί ξανά στην πρώτη θέση της κατάταξης. Και είναι σημαντικό που βρίσκεται εκεί. Τώρα, για εκείνους που φοβούνται τις… κατάρες, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το σημαντικό όμως είναι να εξασφαλίσει την τετράδα ο Ολυμπιακός. Γιατί αν το κάνει, τότε το καυτό ΣΕΦ θα περιμένει όποια ομάδα κληθεί να αντιμετωπίσει το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στα play offs. Και από εκεί δεν περνάς εύκολα. Επίσης μην ξεχνάμε κάτι βασικό. Στον Ολυμπιακό, η μόνη κορυφή που πραγματικά ενδιαφέρει τους ανθρώπους της ομάδας, είναι αυτή του Μαΐου, που θα έρθει μαζί με τον τίτλο της EuroLeague. Για αυτή παλεύουν και αυτή επιζητούν. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε τον Μάιο. Όχι ακόμη.

Ο Ολυμπιακός, μετά την… επαγγελματική του νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν, έχει μπροστά του τρεις αγωνιστικές… φωτιά.

Πρώτα ο Ολυμπιακός έχει να κοντραριστεί με την Ρεάλ, σε ένα κομβικό ματς για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Εάν ο Ολυμπιακός πάρει τη νίκη, τότε μόνο με θαύμα θα μείνει εκτός από την τετράδα. Αν χάσει, τότε το ματς με την Χάποελ θα έχει ως μονόδρομο τη νίκη για να μην μείνει η ομάδα του Πειραιά εκτός.

Γενικά, μια νίκη στην διαβολοβδομάδα που ακολουθεί, είτε με Ρεάλ, είτε με Χάποελ, ο Ολυμπιακός θα κάνει όμορφο Πάσχα. Πολύ όμορφο. Για το σενάριο του 0/2 δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει.

Αυτά όμως θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Για την ώρα τα δεδομένα είναι πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή και έχει την κατάσταση στα χέρια του. Χάρη στον παικταρά Βεζένκοβ, την ασύγκριτη ποιότητα στο «5», τον στρατηγό Γουόκαπ (κι ας ήταν μέτριος απέναντι στη Βιλερμπάν), στους «εργάτες» Γουόρντ, ΜακΚίσικ και Παπανικολάου και το βρωμόχερο των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ.

Α ναι, ο Ντόρσεϊ. Ας δούμε λίγο τα δεδομένα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, γιατί καταφέραμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά σε ένα περιστατικό που δεν έχει καμία αξία, όπως μια ένταση σαν αυτή που είδαμε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ναι, δεν είναι η καλύτερη εικόνα, όμως ο Ολυμπιακός έχει δείξει πως είναι οικογένεια. Και οι οικογένειες τσακώνονται. Και οι οικογένειες έχουν εντάσεις. Αλλά μάλλον ξεχάσαμε την αγκαλιά του Ντόρσεϊ με τον Μπαρτζώκα προ ολίγων εβδομάδων, στο σουτ του διεθνούς γκαρντ απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Δεν πειράζει. Κοντή μνήμη είναι αυτή. Μπορεί να φανεί χρήσιμη τώρα, ώστε να μείνει πίσω ο έντονος διάλογος. Γιατί στον Ολυμπιακό ήδη τον άφησαν πίσω τους.

Αυτά για την ώρα. Τα υπόλοιπα από βδομάδα, όταν και ο Ολυμπιακός θα γκαζώσει για να «τελειώσει» την υπόθεση τετράδα. Διότι αν δεν είναι στην τετράδα, τότε θα έχει πάει στράφι η προσπάθεια τόσων μηνών και θα πρέπει να κάνει υπέρβαση στα playoffs, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για το T-Center. Αλλά ας μην πάει ο νους μας στο κακό…

ΥΓ. Ο Ολυμπιακός έχει υπάρξει πρώτος στην κανονική διάρκεια. Έχει γνωρίσει την αποδοχή ολάκερης της Ευρώπης για το μπάσκετ του. Έχει δείξει πράγματα στο παρκέ που έμοιαζαν με έργα τέχνης. Κανένα από όλα αυτά δεν έχει σημασία όμως, γιατί αυτό που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός είναι ο τίτλος της EuroLeague. Είναι τεράστια επιτυχία όλα τα παραπάνω και κανείς δεν μπορεί να τα στερήσει από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και την ομάδα του. Όμως ένας τίτλος είναι κάτι άλλο και κάτι που, όταν είσαι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος σαν τον Ολυμπιακό, έχεις ανάγκη.

ΥΓ2. Δεν θέλω καν να σκεφτώ το σενάριο να έχουμε σειρά Playoffs ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το είχα πει στο Gazz Floor, το λέω κι εδώ. Και οι μεν και οι δε θα περάσουν δύο εβδομάδες μαρτύριο. Μακριά από εμάς.

ΥΓ3. Μήπως πρέπει να ετοιμάζεται η EuroLeague να στείλει στον Σάσα Βεζένκοβ το βραβείο του MVP της σεζόν;

