Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Μπανταλόνα στη SUNEL Arena (1/4, 19:30) για τον πρώτο προημιτελικό του BCL ωστόσο οι Καταλανοί θα προπονηθούν στο Telekom Center Athens.

Στo T-Center και όχι στη SUNEL Arena θα πραγματοποιήσει την προπόνησή της η ομάδα της Μπανταλόνα ενόψει του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ για τη σειρά «best of three» των προημιτελικών.

Η ομάδα του Ντάνιελ Μιρέτ έχει φτάσει στην Αθήνα με σημαντικές απουσίες καθώς δεν υπολογίζει στους Άντε Τόμιτς, Σάιμον Μπιργκάντερ και Γκιγιέμ Βίβες. Στόχος των Καταλανών είναι το break της έδρας προκειμένου να πάρουν και το προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four, το οποίο και θα διεξαχθεί στην έδρα τους.

Κάτι ανάλογο, με προπόνηση στο κλειστό της Ζωφριάς και όχι στη SUNEL Arena, είχε κάνει και η Ουνικάχα Μάλαγα την παραμονή του Final Four του BCL..