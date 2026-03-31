Πού θα δείτε το Βίρτους–Παρί για την 33η αγωνιστική της EuroLeague

Με την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια–Παρί ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία και η 33η αγωνιστική ολοκληρώνεται το βράδυ της Τρίτης 31/3 στη Μπολόνια, εκεί όπου η Βίρτους υποδέχεται την Παρί.

Η Βίρτους μετράει τέσσερις συνεχόμενες ήττες στη regular season και επτά στις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι Ιταλοί έχουν υποχωρήσει στη 16η θέση της κατάταξης, με ρεκόρ 13-20, ολοκληρώνοντας πρόωρα τη συνεργασία τους με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Όσον αφορά την Παρί, οι Γάλλοι μετρούν τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα ματς και βρίσκονται στη 17η θέση, με απολογισμό 12 νίκες και 21 ήττες. Στο ματς του πρώτου γύρου, η Παρί είχε επικρατήσει με 90-79.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.