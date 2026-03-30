Συγκεκριμένα σύμφωνα με σέρβικα μέσα, ο παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον σύλλογο από το Βελιγράδι για να ενταχθεί στο ρόστερ της επόμενης σεζόν και να δώσει ποιοτικές λύσεις στις θέσεις των γκαρντ.

Το συμβόλαιο του Κρις Τζόουνς λήγει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ το προσεχές καλοκαίρι και δεν υπάρχει κάποια συζήτηση προς το παρόν για ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο ίδιος την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 9.5 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ, σε 33 αναμετρήσεις στη EuroLeague.