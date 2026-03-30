Σέρβικα ΜΜΕ: «Κάρλικ Τζόουνς, μην κάνεις το λάθος του Σορτς»

Η Mozzart Sport αναφέρθηκε στον Κάρλικ Τζόουνς και την απόφαση που είναι να πάρει, βάζοντας στο παιχνίδι τον Τι Τζέι Σορτς.

Το συμβόλαιο του Κάρλικ Τζόουνς ολοκλήρώνεται στο τέλος της σεζόν, με την Παρτίζαν να κινδυνεύει να χάσει έναν εκ των κορυφαίων παικτών της.

Η Mozzart Sport που πριν από λίγες ώρες τόνισε πως οι δύο πλευρές είναι κοντά στην ανανέωση, ασχολήθηκε με την περίπτωση του και τον κάλεσε να σκεφτεί το παράδειγμα του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος όπως αναφέρει παρέμεινε στη σκιά του Κέντρικ Ναν με δευτερεύονται ρόλο και είχε μια εντελώς διαφορετική εικόνα με αυτή που είχε στην Παρί.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κάρλικ Τζόουνς έχει μπροστά του μια μεγάλη απόφαση. Να παραμείνει στην Παρτιζάν ή να την εγκαταλείψει μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς, κατά την οποία λήγει το συμβόλαιό του. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δύο περιπτώσεις, και ο Τζόουνς θα μπορούσε και θα έπρεπε να λάβει υπόψη το παράδειγμα του Τι Τζέι Σορτς για να πάρει την τελική του απόφαση .

Έφυγε από το Παρίσι για τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι μετά την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, στην οποία συμπεριλήφθηκε στην πρώτη ομάδα της Euroleague. Για οικονομικούς και αγωνιστικούς λόγους, μια απολύτως δικαιολογημένη απόφαση, ωστόσο, που γρήγορα αποδείχθηκε εντελώς λανθασμένη. Ο γρήγορος πλέι μέικερ παρέμεινε στη σκιά του Κέντρικ Ναν , συχνά χωρίς καθόλου αγωνιστικά λεπτά, με δευτερεύοντα ρόλο και δευτερεύοντα λεπτά συμμετοχής. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα για εκείνον τον παίκτη που έλαμπε και έκαιγε στην Πόλη του Φωτός.

Από την τρέχουσα οπτική γωνία, φαίνεται ότι ο αθηναϊκός σύλλογος τον αγόρασε μόνο και μόνο για να μην τον πάρει ο ανταγωνισμός, δεδομένου ότι ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες στην αγορά. Αν όχι ο πιο περιζήτητος.

Δεν εκτίμησε σωστά τον Σορτς , ίσως παραπλανήθηκε από τον προπονητή και το επαγγελματικό επιτελείο σχετικά με τον ρόλο του, και προσελκύστηκε από την προσφορά ενός πλουσιότερου και πιο φιλόδοξου συλλόγου, αγνοώντας εντελώς τι είχε στο Παρίσι. Και τι άλλο θα μπορούσε να έχει», αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο.