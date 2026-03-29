Παρτίζαν: «Κοντά σε ανανέωση με τον Κάρλικ Τζόουνς»
Η Παρτίζαν έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την παραμονή του Κάρλικ Τζόουνς, με τους φίλους της ομάδας να περιμένουν με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.
Το συμβόλαιο του γκαρντ από το Νότιο Σουδάν ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και μέχρι πρότινος δεν υπήρχε συμφωνία για ανανέωση, ωστόσο το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει, όπως μεταφέρει η «Mozzart Sport».
Navijači Partizan Mozzart Beta trenutno žele samo jedno – da Karlik Džons potpiše novi ugovor sa klubom iz Humske. Za sada, ono što je bilo poznato je da Karlikov ugovor ističe na kraju ove sezone, a da do dogovora sa crno-belima oko novog još nije došlo. Međutim, blizu je.
Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη και μάλιστα σε θετικό κλίμα σύμφωνα με το σέρβικο δημοσίευμα. Η Παρτίζαν και ο Τζόουνς δείχνουν διάθεση να συνεχίσουν μαζί, με τις διαπραγματεύσεις να προχωρούν και την προοπτική συμφωνίας να είναι πλέον ορατή με όλα να δείχνουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στο να δώσουν τα χέρια.
