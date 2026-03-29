Παρτίζαν: «Κοντά σε ανανέωση με τον Κάρλικ Τζόουνς»

Οι επαφές της Παρτίζαν με τον Κάρλικ Τζόουνς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, όπως μεταφέρει η σέρβικη «Mozzart Sport» με τις δύο πλευρές να πλησιάζουν σε ανανέωση της συνεργασίας τους.

Η Παρτίζαν έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την παραμονή του Κάρλικ Τζόουνς, με τους φίλους της ομάδας να περιμένουν με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

Το συμβόλαιο του γκαρντ από το Νότιο Σουδάν ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και μέχρι πρότινος δεν υπήρχε συμφωνία για ανανέωση, ωστόσο το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει, όπως μεταφέρει η «Mozzart Sport».

Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη και μάλιστα σε θετικό κλίμα σύμφωνα με το σέρβικο δημοσίευμα. Η Παρτίζαν και ο Τζόουνς δείχνουν διάθεση να συνεχίσουν μαζί, με τις διαπραγματεύσεις να προχωρούν και την προοπτική συμφωνίας να είναι πλέον ορατή με όλα να δείχνουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στο να δώσουν τα χέρια.

     

