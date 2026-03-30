Στον Παναθηναϊκό υπάρχει πίστη για πρόκριση στο Final Four, αλλά ακόμα και δεν βρεθεί η ομάδα εκεί, τότε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα τηρήσει την υπόσχεση για έκπτωση στα διαρκείας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε στείλει μήνυμα μέσω ενός story στο instagram μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί, στο οποίο έστελνε μήνυμα σε όσους έχουν πάρει διαρκείας τη φετινή σεζόν και τις εκπτώσεις που θα έχουν εάν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει την πρόκριση στο Final Four.

«Οι φίλαθλοι που είναι δίπλα μας όλη τη χρονιά έχουν δικαίως απαίτηση να βλέπουν καλύτερο θέαμα. Σε περίπτωση που δεν είμαστε στο Final-Four της Αθήνας όλοι οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα θελήσουν να είναι κάτοχοι της σεζόν 2026-27 θα έχουν έκπτωση 10% σε όποια κατηγορία και αν θελήσουν να επιλέξουν», είχε αναφέρει.

Σήμερα, Δευτέρα 30 Μάρτη η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως ξεκίνησαν οι ανανεώσεις για τους κατόχους διαρκείας ενόψει της σεζόν 2025-26.

Με βάση αυτά που είχε πει ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας για την έκπτωση στα εισιτήρια διαρκείας, υπάρχει δεδομένη και ακράδαντη πίστη στον Παναθηναϊκό για πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Ωστόσο, στο απευκταίο σενάριο που δεν συμβεί αυτό, η πράσινη ΚΑΕ θα φροντίσει η υπόσχεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να αποδοθεί στους υφιστάμενους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας που θα ανανεώσουν τη θέση τους για τη νέα σεζόν, με τον ακριβή τρόπο να γνωστοποιείται σε περίπτωση που χρειαστεί.