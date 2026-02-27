Γιαννακόπουλος: «Οι φίλαθλοι που είναι δίπλα μας όλη τη χρονιά έχουν δικαίως απαίτηση να βλέπουν καλύτερο θέαμα»
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Παρί με 99-104, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου να στέλνει μήνυμα στον κόσμο των «πρασίνων» αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media, θέλοντας να δώσει κίνητρο στους παίκτες για τα επόμενα παιχνίδια, ενημέρωσε πως αν η ομάδα δεν καταφέρει να περάσει στο Final-Four που θα γίνει στην Αθήνα, τότε οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν έκπτωση την επόμενη χρονιά 10% σε όποια κατηγορία και αν επιλέξουν.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Οι φίλαθλοι που είναι δίπλα μας όλη τη χρονιά έχουν δικαίως απαίτηση να βλέπουν καλύτερο θέαμα.
Σε περίπτωση που δεν είμαστε στο Final-Four της Αθήνας όλοι οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα θελήσουν να είναι κάτοχοι της σεζόν 2026-27 θα έχουν έκπτωση 10% σε όποια κατηγορία και αν θελήσουν να επιλέξουν».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.