Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στο instagram, ενημέρωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού πως αν δεν προκριθεί η ομάδα στο F4 θα έχουν έκπτωση στα διαρκείας της επόμενης σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Παρί με 99-104, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου να στέλνει μήνυμα στον κόσμο των «πρασίνων» αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media, θέλοντας να δώσει κίνητρο στους παίκτες για τα επόμενα παιχνίδια, ενημέρωσε πως αν η ομάδα δεν καταφέρει να περάσει στο Final-Four που θα γίνει στην Αθήνα, τότε οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν έκπτωση την επόμενη χρονιά 10% σε όποια κατηγορία και αν επιλέξουν.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Οι φίλαθλοι που είναι δίπλα μας όλη τη χρονιά έχουν δικαίως απαίτηση να βλέπουν καλύτερο θέαμα.

Σε περίπτωση που δεν είμαστε στο Final-Four της Αθήνας όλοι οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα θελήσουν να είναι κάτοχοι της σεζόν 2026-27 θα έχουν έκπτωση 10% σε όποια κατηγορία και αν θελήσουν να επιλέξουν».