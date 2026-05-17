Η Μύκονος πέτυχε καλάθι στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στον Παναθηναϊκό, με μόλις 0.6 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Φοβερό play πραγματοποίησε η Μύκονος λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου είχε την επαναφορά από τα οκτώ μέτρα, με 0.6 δευτερόλεπτα να απομένουν και βρήκε καλάθι, έπειτα από alleyoop πάσα.

Ο Άπλμπι έκανε την πάσα και ο Μπριγκς πήρε την μπάλα ψηλά στην πλάτη του Μήτογλου,σκόραρε και... χάρισε ένα τρομερό highlight στον αγώνα.