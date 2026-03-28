Γκριγκόνις στο Gazz Floor by Novibet: «Τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκα - Ποτέ δεν ξέρεις αν είσαι εντός ή εκτός ομάδας»

Ο Μάριους Γκριγκόνις μιλώντας στην εκπομπή του «Gazz Floor by Novibet» αναφέρθηκε στις δυσκολίες του και στην μεστή εμφάνιση κόντρα στη Μονακό, ενώ απευθύνθηκε και στον Ιωάννη Παπαπέτρου.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 107-97 στο Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στη regular season.

Η Μονακό είναι μία ομάδα που έχει... συνδεθεί με τον Μάριους Γκριγκόνις εξαιτίας του buzzer beater τριπόντου του στο Μόντε Κάρλο τη σεζόν 2023-254 με το οποίο είχε αλλάξει όλη η σεζόν για τον Παναθηναϊκό με αποκορύφωμα και την κατάκτηση της EuroLeague.

Έτσι και φέτος, παρά την ταλαιπωρία και την απουσία του από τα παρκέ, κόντρα στους Μονεγάσκους ο Λιθουανός πραγματοποίησε την πιο γεμάτη του εμφάνιση αρπάζοντας την ευκαιρία που του δόθηκε. Αυτή τη σεζόν είχε αγωνιστεί συνολικά σε 12 ματς της διοργάνωσης με 05:00 λεπτά συμμετοχής μετρώντας 6 πόντους με 0/1 δίποντο, 2/11 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Κόντρα στη Μονακό κατάφερε σε 17'38" να σημειώσει 6 πόντους με 2/2 τρίποντα (από το πρώτο ημίχρονο) μαζί με 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ παρουσιάζοντας τον εαυτό του πιο αποδοτικό από ποτέ φέτος. Ο Μάριους Γκριγκόνις μετά το φινάλε της αναμέτρησης μίλησε στον αέρα του «Gazz Floor by Novibet» για το ματς, τη δική του εμφάνιση, αλλά μίλησε μάλιστα και στον Ιωάννη Παπαπέτρου.

Αναλυτικά

«Μπορεί να μην παίξαμε καλά, αλλά είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε για το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει.

Τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκα. Ποτέ δεν ξέρεις αν είσαι εντός ή εκτός ομάδας ή από τις προπονήσεις. Προσπαθώ να είμαι όσο έτοιμος μπορώ και να παίρνω την ευκαιρία.

Έχω νιώσει πολύ άνετα αυτά τα τέσσερα χρόνια εδώ, βασικά τα τρία γιατί την πρώτη χρονιά δεν ήμουν τόσο ευπρόσδεκτος εδώ στην Αθήνα, αλλά είναι όμορφο να νιώθεις την αγάπη του κόσμου και να φωνάζουν για σένα. Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα και να μένω εδώ.

Δεν παρακολουθώ τη βαθμολογία. Θα δούμε στο τέλος.Πρέπει να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι κι αν τα κερδίσουμε όλα δεν έχει σημασία η βαθμολογία».

Το μήνυμα προς τον Ιωάννη Παπαπέτρου: «Ξέρει τι γίνεται και πώς λειτουργόυμε. Τίποτα δεν έχει αλλάξει Παπ. Είμαστε εδώ και ακόμη παλεύουμε»!