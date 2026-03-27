Ο Μάριους Γκριγκόνις δήλωσε δυναμικό «παρών» στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μονακό έχοντας πετύχει ό,τι και σε ολόκληρη τη σεζόν!

Όπως φαίνεται η Μονακό... ταιριάζει στον Λιθουανό γκαρντ, ο οποίος θα έχει να θυμάται για μια ζωή το buzzer beater τρίποντο στο Μόντε Κάρλο τη σεζόν 2023-254 με το οποίο είχε αλλάξει όλη η σεζόν για τον Παναθηναϊκό έως και την κατάκτηση της Euroleague.

Φέτος ο Γκριγκόνις δεν έχει καταφέρει να βρει τον ρόλο του μετά και τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε με αποτέλεσμα να είχε αγωνιστεί συνολικά σε 12 ματς της διοργάνωσης με 05:00 λεπτά συμμετοχής. Σε αυτό το διάστημα είχε στο σύνολο 6 πόντους με 0/1 δίποντο, 2/11 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Όμως στην αναμέτρηση του Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική είχε έρθει η ώρα του και άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στο πρώτο ημίχρονο, όταν και πήρε το χρίσμα από τον Άταμαν.

Απλούστα πέτυχε όσα είχε... πετύχει ολόκληρη τη σεζόν καθώς έκλεισε το πρώτο μισό με 6 πόντους, έχοντας 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και μία τελική πάσα.