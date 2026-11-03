Κούβαρης στο Gazz Floor: «Τι παίζει με παναθηναϊκό και Αλιού Ντιαρά»
Ο Παναθηναϊκός έχει ανοικτά τα μάτια στην αγορά και κοιτάζει περιπτώσεις ψηλών για πιθανή ενίσχυση της ομάδας, έχοντας σκανάρει την περίπτωση του Αλού Ντιαρά ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Βίρτους Μπολόνια.
Στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» την Τρίτη 03/11, ο Γιώργος Κούβαρης έκανε ειδική αναφορά στον σέντερ από το Μάλι και εξήγησε ότι όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία, οι «πράσινοι» θα κάνουν κινηση προκειμένου να ενισχυθούν στην front line.
Ο 25χρονος παίκτης έχει κάνει αίσθηση με την παρουσία του τη φετινή σεζόν στην Euroleague και μπορεί να αποτελέσει μια ιδανική περίπτωση για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
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