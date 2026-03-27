Παναθηναϊκός - Μονακό: Το χειροκρότημα και το «ευχαριστώ» του Νέντοβιτς στους φιλάθλους του τριφυλλιού

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού κατά την παρουσίαση των ομάδων και με τη σειρά του τους ευχαρίστησε.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague στο Telekom Center Athens (27/03, 21:15).

Οι Μονεγάσκοι έχουν παραταχθεί με εννέα παίκτες, χωρίς τον Μάικ Τζέιμς και τον Ντάνιελ Τάις, ενώ ο Νίκολα Μίροτιτς επέστρεψε στην ομάδα.

Ωστόσο, ένας παλιός γνώριμος του τριφυλλιού επέστρεψε σε γνωστά λημέρια και δεν είναι άλλος από τον Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τις σεζόν 2020-2022. Οι φίλαθλοι των «πράσινων» τον χειροκρότησαν θερμά κατά την παρουσίασή του πριν το τζάμπολ, με τον ίδιο να ευχαριστεί γι' αυτή τη θερμή υποδοχή.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Φόρτωση BOLM...
     